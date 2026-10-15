É o que informa o jornal tz. Segundo a publicação, o Bayern de Munique observou de perto o meio-campista recentemente, durante o torneio internacional sub-18 em Nyon, na Suíça. Eduardo Pape esteve no local com a seleção de base do Brasil do fim de setembro ao início de outubro.

De acordo com a reportagem, o volante se destaca pela inteligência de jogo, pela tranquilidade com a bola e pela capacidade de distribuí-la com segurança aos companheiros. Por isso, ele seria frequentemente comparado por especialistas a Sergio Busquets, o lendário volante do Barcelona da era Messi.

As qualidades de Eduardo Pape, porém, não teriam chamado a atenção apenas do Bayern de Munique. Seu nome já foi ligado a vários outros clubes: na primavera, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal, Chelsea, Manchester City, Bournemouth e Monaco foram apontados como interessados. "Conversei com funcionários desses clubes. Todos demonstraram interesse e disseram que vão avaliar essa possibilidade", afirmou na época Robson Ramos, presidente do Azuriz FC, ao UOL Esporte. Agora, ao que parece, o Bayern de Munique também se juntou à lista.

Quanto um clube terá de pagar por Eduardo Pape?

O pequeno Azuriz FC detém 20% dos direitos de transferência de Eduardo Pape, e por isso seu presidente vislumbra um grande negócio. Segundo relatos do Brasil, o Cruzeiro pede uma quantia considerável de 40 milhões de euros pela transferência do adolescente, valor que nem parece excessivamente alto diante do número de interessados.

Eduardo Pape brilhou pela seleção sub-17 do Brasil, com seis gols em oito partidas. Em Nyon, ele fez sua estreia pela seleção sub-18.