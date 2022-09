Companion App e Web App do FIFA 23: como gerenciar o Ultimate Team antes do lançamento

Aplicativo do Ultimate Team chega antes do lançamento oficial do FIFA 23. Veja como usar

O lançamento de FIFA 23 está cada vez mais próximo, e como em todas as últimas temporadas, a EA Sports planeja lançar aplicativos dedicados, que podem ser usados para gerenciar times do modo Ultimate Team sem a necessidade de estar perto do console ou PC.

Ansioso para começar sua jornada no FUT do FIFA 23? Saiba mais sobre o lançamento e funcionalidades dos aplicativos.

Quando o Web App do FIFA 23 será lançado?

O FIFA 23 só chega oficialmente no dia 30 de setembro, mas a corrida pelas moedas do Ultimate Team começa bem antes, em 21 de setembro, quando a EA Sports disponibilizará o Web App do Ultimate Team.

O aplicativo pode ser usado gratuitamente por qualquer pessoa que tenha uma conta ativa do Ultimate Team no FIFA 22, e permite que os jogadores abram seus pacotes iniciais, acessem o mercado de leilão de cartas e até mesmo iniciem seus DMEs.

Como usar o Web App do FIFA 23?

Assim que o app for lançado, basta acessá-lo diretamente pelo site oficial do game, usando um celular, computador ou tablet. Lembre-se que é necessário ter login e senha de sua conta da EA para entrar.

No caso do Companion App, para celulares e tablets Android e IOS, a versão do FIFA 22 já está disponível nas lojas digitais (Google Play e App Store), e será atualizado automaticamente para o FIFA 23. A EA ainda não revelou a data da atualização.

Posso jogar o FIFA 23 antes do lançamento?

Sim. Assim como nas últimas temporadas, os jogadores que comprarem a edição Ultimate do FIFA 23, terão acesso antecipado ao game, desde o dia 27 de setembro, três dias antes da chegada oficial.

Assinantes do serviço EA Play, uma espécie de “Netflix de jogos” da Eletronic Arts, também poderão começar a jogar desde o dia 27, usando um trial de 10 horas da versão completa do jogo.