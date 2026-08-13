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Zinedine ZidaneGetty Images

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Companheiros de sua trajetória no Real Madrid: a Federação Francesa anuncia a comissão técnica completa de Zidane

Turquia x França
Turquia
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Liga das Nações A
Z. Zidane
Turquia
França

Assumiu a missão como sucessor de Deschamps

A Federação Francesa de Futebol anunciou oficialmente hoje a composição completa da comissão técnica da seleção principal, comandada por Zinedine Zidane.

 A comissão técnica da seleção francesa será apresentada com todos os seus integrantes no início do próximo mês de setembro.

De acordo com o site "Foot Mercato", a comissão técnica definitiva contará, em particular, com um responsável por comunicação, que será designado no âmbito de um acordo de cessão entre a Federação Francesa de Futebol e o Ministério do Interior.

A composição completa da comissão técnica da seleção francesa:

Zinedine Zidane, técnico da seleção principal; David Bettoni, auxiliar técnico; Hamidou Msaïdié, auxiliar técnico; Fabien Barthez, treinador de goleiros; Grégory Dupont, consultor na área de estratégia e desempenho; Stéphane Blanc, observador técnico; Farid Tabet, auxiliar técnico e analista de dados de vídeo; Clément Ébert, auxiliar analista de vídeo.

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A equipe médica incluiu o doutor Hervé Collado, com Maxime Matton, fisioterapeuta; Paul Olive, fisioterapeuta; Najib Rmita, fisioterapeuta; Pierre-Yves Froidevaux, fisioterapeuta; Philippe Boixel, osteopata; Marc Ritali, podólogo.

  Zidane recorreu a alguns dos integrantes de sua comissão técnica durante seu trabalho no Real Madrid, com destaque para David Bettoni, Hamidou Msaïdié e Grégory Dupont.

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