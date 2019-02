Companheiros de Barcelona pedem paciência com Coutinho, informa jornal

Diário catalão afirma que brasileiro é querido pelo plantel azul-grená e defendido por Ernesto Valverde

É nítido que Philippe Coutinho está longe de seu melhor nível e não tem rendido tudo o que pode no Barcelona nesta temporada. A falta de confiança é clara, mas segundo o jornal catalão Sport, o brasileiro conta com enorme apoio do vestiário blaugrana, que acredita que, cedo ou tarde, o meia voltará a mostrar seu melhor nível e justificar o enorme investimento feito nele.

O diário ainda aponta que não se jogará a toalha por Coutinho e os jogadores do Barça acreditam que se deve apostar no brasileiro por conta de seu enorme talento.

O momento não é bom, com o meia tendo dificuldades em encontrar seu lugar no time e a nítida falta de confiança, mas o elenco blaugrana tem dado muito apoio a Coutinho e o valorizado dentro e fora do vestiário.

Na remontada sobre o Sevilla, pela Copa del Rey, por exemplo, Messi deu a bola para Coutinho bater um pênalti e ajudou o brasileiro a marcar um doblete. Inclusive, todo o time abraçou o meia depois de seu segundo gol.

Ele teve uma atuação ruim depois contra o Valencia e também em El Clásico, mas a confiança do elenco e de Ernesto Valverde em Coutinho segue intacta. Eles, segundo o Sport, estão com o brasileiro para o que der e vier e pedem paciência para que o Mago, como era chamado no Liverpool, volte a demonstrar sua indiscutível magia.