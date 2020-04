Companheiro relata festas de Ronaldo: "Chegou um ônibus de moças e minha esposa me mandou sair"

Ex-jogador merengue recorda convívio com os galácticos do Real Madrid

Iván Helguera dispensa apresentações entre os torcedores do e do futebol espanhol. O ex-zagueiro, que esteve no elenco "galáctico", ao lado de Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Zinédine Zidane, Luís Figo e companhia, conversou com o jornalista “Mister Chip” na rede social Instagram, e revelou alguns casos das estrelas.

“Eu estive em uma festa de aniversário com a minha mulher. Quando começaram a aparecer vários ônibus com jovens mulheres, a minha esposa disse para a gente voltar para casa. A [esposa] do Figo fez igual. A festa aconteceu na casa do Ronaldo”, lembrou Helguera.

"Beckham, Zidane e Figo eram grandes profissionais. Roberto Carlos e Ronaldo gostavam mais de sair, mas não saiam todos os dias. Se jogássemos ao sábado e ganhássemos podiam sair, mas sair no sábado para jogar no domingo... Não faziam isso".

O Real Madrid contratou Ronaldo por 45 milhões de euros, logo depois que o camisa 9 ajudou o a conquistar a Copa de 2002. Ele foi o artilheiro do torneio, com oito gols. Pelo time merengue, marcou 82 gols em 127 partidas pelo Campeonato Espanhol. O ´Fenômeno´ foi eleito três vezes pela Fifa como o melhor jogador do mundo (1996, 1997 e 2002).