'Companheiro de time' como treinador é a receita do sucesso do RB Leipzig

Recém-chegado do Hoffenheim, Julian Nagelsmann, de apenas 32 anos, já carrega nas costas o apelido de 'Baby Mourinho'

Líder da e também do grupo G da Liga dos Campeões. O tem até o momento um início de temporada de fazer inveja. Muito em razão do curto - e positivo - trabalho do recém-chegado Julian Nagelsmann, de apenas 32 anos, que assumiu o comando do time depois de quatro anos de destaque no .

Mais conhecido no futebol alemão como "Baby Mourinho", tendo em vista os holofotes que tem atraído nos primeiros passos na profissão, Nagelsmann é praticamente mais um jogador do grupo. Aliás, faz parecer até que prefere ser encarado assim. Veste-se, por exemplo, com o mesmo uniforme dos atletas durante os treinos.

"É quase um companheiro de time [risos]. É muito novo, adora estar com a gente em campo, gosta de participar das brincadeiras... Tem muito conhecimento e, por isso, é talentoso. Tem muita simplicidade também. É quase um jogador mesmo, é quase como termos um companheiro como treinador. Mas, claro, respeitamos e torcemos muito por ele", brincou o atacante brasileiro Matheus Cunha, preferindo, no entanto, deixar de lado as comparações com o português José Mourinho.

"Primeiramente, é preciso ter muita humildade e esperar que o trabalho cresça aos poucos. Novo Mourinho? Quem sabe... As ideias táticas dele são muito interessantes. Acima de tudo, desejo muita sorte a ele. Espero que consiga atingir esse alto nível", completou o jogador revelado pelo , que, curiosamente, tem somente 12 anos a menos que o chefe, em entrevista à Goal.

Em quatro jogos na liga alemã, o RB Leipzig está invicto: três vitórias e um empate. Mas a sombra dos poderosos de Munique e incomoda. Natural que seja assim. Nas últimas dez edições da competição, o Bayern foi campeão oito vezes, enquanto o Borussia, duas.

"Olha, a Bundesliga dessa temporada vai ser muito disputada. Bayern e Borussia são sempre muito fortes, e a gente tem chegado muito forte também. Mas ainda não temos esse pensamento muito adiantado de título e tal. Com muita humildade, acredito numa evolução jogo a jogo. Estamos bem hoje. Quem sabe possamos segurar essa liderança por muito tempo...", explicou.

Matheus Cunha, que tem sido convocado para defender a seleção brasileira pré-olímpica (sub-23), está no clube alemão há duas temporada. Foi contratado do Sion, da , em 2017/18, por 15 milhões de euros. Ao todo, já fez 41 partidas oficiais e marcou oito gols.