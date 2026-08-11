Os acontecimentos se aceleram nos bastidores do clube turco Trabzonspor, que parece determinado a virar o jogo da disputa na nova temporada, após entrar com força no mercado de transferências de verão com movimentações ambiciosas no ataque e no meio-campo.

O site turco "61saat" revelou que o Trabzonspor fez grandes avanços no caso do atacante uruguaio Darwin Núñez, pouco tempo depois de reforçar seu elenco com a contratação de Mohamed Salah.

Segundo o site, o Trabzonspor chegou a um acordo preliminar com Núñez por 8 milhões de euros, à espera do fechamento oficial do negócio nas próximas horas.

O site confirmou que o jogador aceitou a proposta do clube turco, enquanto o único obstáculo restante é a concordância de seu clube atual, o Al Hilal, em arcar com parte de seu salário, decisão que se espera para hoje.

Espera-se que o anúncio oficial do negócio ocorra amanhã, caso a resposta do Al Hilal seja positiva, encerrando assim uma das transferências mais aguardadas pela torcida do time.

Núñez (27 anos) possui um cartel goleador notável, tendo disputado 306 partidas ao longo de sua carreira profissional, nas quais marcou 117 gols e deu 51 assistências, o que o torna um reforço ofensivo de peso.

Por outro lado, o site turco informou sobre o fracasso dos esforços da diretoria do Trabzonspor no caso do meio-campo, após o insucesso das negociações com o astro argentino Leandro Paredes, craque do Boca Juniors.

O site turco reproduziu informações do jornal argentino "Olé", segundo o qual pessoas próximas ao jogador afirmaram que seu recente brilho na Copa do Mundo colocou seu nome novamente em destaque no mercado de transferências europeu, atraindo os olhares de vários clubes.

No entanto, essas mesmas pessoas próximas encerraram a polêmica sobre seu futuro, afirmando que Paredes está determinado a continuar e se estabelecer na Argentina de forma permanente no momento atual, fechando a porta para sua transferência ao Campeonato Turco.

Entre um negócio prestes a ser concluído e outro que se desfez, o Trabzonspor segue com suas movimentações intensas para resolver suas necessidades antes do início da temporada.