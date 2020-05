Companheiro de PSG se derrete por Mbappé: "É como se fôssemos crianças e ele o Usain Bolt"

Ander Herrera afirma que a velocidade do campeão do mundo é absurda e também considera que Neymar está feliz em Paris

A velocidade de Kylian Mbappé foi considerada um dos principais atributos do atacante francês. E seu companheiro de , Ander Herrera, não só reconhece isso mas também afirma que o jovem de 21 anos deixa os outros jogadores do elenco para trás.

"As vezes nos treinamento, parece que ele está treinando com crianças. O jeito que ele corre, que ele se mexe, ele te deixa para trás", disse o espanhol à ESPN.

"Parece que somos crianças de 12 anos e ele é o Usain Bolt. E quando ele está na frente do goleiro, ele tem a capacidade de parar e ser frio para marcar muitos gols. Isso não é fácil. Ele tem o equilíbrio entre velocidade, força e calma para fazer gols. Em 2025, ele poderá ser o Bola de Ouro", completou.

Parece que, muito antes disso, Mbappé será candidato a este prêmio que ganhou enormes proporções nos últimos anos. Quem também está de olho no posto de sucessor de Leo Messi e Cristiano Ronaldo é Neymar. A mudança para o PSG, em 2017, deveria ter colocado o brasileiro como uma das figuras principais na corrida deste título.

Porém, sair da sombra de Messi no não foi tão fácil quanto se apresentava e uma possível volta do brasileiro ao Camp Nou é cogitada em todas as janelas de transferências desde então. Mas mesmo diante de tantas especulações, Herrera afirma acreditar na permanência do jogador em Paris.

"Ele é sorridente todos os dias e cria uma boa atmosfera no clube. Ele me disse que está mais feliz do que já foi em qualquer outro clube", disse o meio-campista, que se surpreendeu com o brasileiro. "Ele é uma das grandes supresas da minha carreira porque a mídia nem sempre fala dele de forma positiva".

Herrera não é o único companheiro de Neymar que afirmou que o brasileiro deve seguir no PSG. Leandro Paredes também afirmou que o camisa 10 fica no Parque dos Príncipes.