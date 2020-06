Companheiro de Neymar no PSG foi às ruas em protesto contra a violência policial

Enquanto protestos contra o racismo tomam as redes sociais, Kurzawa, lateral do PSG, foi às ruas para aderir à manifestação que contou 20 mil pessoas

Os protestos contra racismo e violência policial seguem a toda força ao redor do mundo. Após grande parte dos jogadores se manifestar através das redes sociais, com ##BlackLivesMatter e #BlackOutTuesday, um atleta do resolveu ir mais além. Layvin Kurzawa aderiu a uma manifestação ao lado de mais de 20 mil pessoas em frente ao Palácio de Justiça de Paris, que abriga as principais instituições jurídicas da .

O comício, realizado nesta terça-feira (2), foi organizado pelo comitê de apoio à família de Adama Traoré, um jovem negro que morreu em 2016, em Beaumont-sur-Oise, após ser preso pela polícia.

O lateral esquerdo de 27 anos publicou algumas imagens em sua conta do Instagram com as frases “Justiça para Adama”, “Justiça para George” e “Justiça para todos”. “Hoje vi uma França que trabalha em conjunto", acrescentou o jogador na publicação.

Proibido anteriormente por conta das medidas sanitárias e de isolamento ligadas ao novo coronavírus, o protesto contou com grande participação da população de Paris. Além das mais de 20 mil pessoas segurando faixas e cartazes contra o racismo e a violência policial, uma mensagem em um avião ainda foi exibida na manifestação, em solidariedade a George Floyd, assassinado brutalmente por um policial que ficou ajoelhado por cerca de nove minutos em seu pescoço, na cidade de Minneapolis, nos .

Nesta terça-feira (2), #BlackOutTuesday tomou conta das redes sociais em protesto contra a morte de George. O movimento contou com apoio de diversas personalidade música e do esporte. Neymar, que havia sido criticado por não ter se posicionado anteriormente, também utilizou sua conta no Instagram para aderir ao movimento.

No último final de semana, jogadores da Bundesliga também protestaram contra o racismo ao longo das partidas da 29ª rodada. Cabe destacar que a DFB, a federação alemã de futebol, pode punir os atletas pelas manifestações. A Fifa deu uma declaração pedindo que as punições não sejam executadas.