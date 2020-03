Companheiro de Iniesta é primeiro jogador da J-League a ter positivo para coronavírus

Gotoku Sakai tem 29 anos e disputou a Copa do Mundo de 2018 pela seleção japonesa; o defensor disse que estava tomando medidas contra a covid-19

O Vissel Kobe, time de Andrés Iniesta, confirmou em seu site oficial que o defensor Gotoku Sakai, de 29 anos, está com coronavírus. É o primeiro caso de covid-19 na , a liga japonesa de futebol.

No comunicado, o time afirmou que o Sakai começou a sentir sintomas da doença, como febre de 38º graus, dores de cabeça e congestão nasal. Ele foi hospitalizado no dia 26 de março e hoje, após testes, foi comprovado a infecção pelo coronavírus.

"Foi confirmado que Sakai teve uma reação positiva para um novo tipo de infecção por coronavírus", diz a publicação do clube.

O Vissel Kobe ainda afirmou que nenhum outro funcionário sentiu sintoma algum da covid-19. "Nenhum outro jogador ou membro do staff mostrou algum sinal de uma nova infecção pelo coronavírus ou qualquer outra gripe".

Ainda na nota divulgada pelo time japonês, Sakai pediu desculpas pela preocupação causada e disse que estava tomando cuidados contra o coronavírus mesmo antes da confirmação de que estava doente.

"Eu me desculpo pela preocupação que causei nos jogadores, membros da equipe, amigos, torcedores e público", disse. "Eu acredito que todos estão tomando as precauções necessárias durante este período. Eu também tenho um pensamento profissional e evitei aglomerações, lavei as mãos e fui cuidadoso nos meus atos. No entanto, os eventos ocorreram desta forma e eu me sinto chateado por isso".

Sakai defendeu a seleção japonesa na de 2018, na . Ele atuou como titular na terceira partida do país na fase de grupos, na derrota de seu país contra a por 1 a 0, e viu do banco a eleiminação nas oitavas de final para a .

Antes de retornar ao futebol japonês, Sakai atuou na . Na , defendeu as camisas de e Hamburgo.