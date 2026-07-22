Companheiro de equipe da seleção holandesa implora para que Summerville não vá para o Al-Hilal

A transferência de Crysencio Summerville para o Al-Hilal está em risco. Segundo o *La Gazzetta dello Sport*, a AS Roma não desiste e o clube italiano está fazendo uma última tentativa para contratar o atacante holandês.

Na terça-feira, o The Athletic divulgou com grande destaque a notícia de que o Al-Hilal e o West Ham United haviam chegado a um acordo sobre a transferência de Summerville. O negócio envolveria pouco mais de setenta milhões de euros.

Com isso, o clube da Arábia Saudita superou a AS Roma, que já vinha negociando há algum tempo com o West Ham sobre o jogador da seleção holandesa que disputou a Copa do Mundo. O Al-Hilal oferece a Summerville um salário anual de dezesseis milhões de euros.

No entanto, Summerville ainda não está totalmente convencido quanto à mudança para o Oriente Médio. A AS Roma quer aproveitar essa incerteza e está fazendo uma última tentativa para convencê-lo, segundo o jornal esportivo “La Gazzetta dello Sport”.

Na quarta-feira, o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, ligou pessoalmente para Summerville. Ele prometeu a Summerville um papel de liderança no clube, participação na Liga dos Campeões, a chance de brilhar e, talvez, no futuro, retornar a um grande clube da Premier League.

Em seguida, seu amigo e companheiro de seleção holandesa, Malen — que joga na capital italiana desde o inverno passado —, também ligou para convencê-lo a escolher não o Al-Hilal, mas a AS Roma.

Segundo o La Gazzetta dello Sport, a família do jogador holandês também não está muito convencida quanto ao Al-Hilal, por diversos motivos.