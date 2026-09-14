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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Companheiro de Araújo: Liverpool planeja contratação de reforço do Barcelona na janela de inverno

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Alejandro Baldé, estrela do Barcelona, entra nas convocações do técnico Hansi Flick para as partidas, mas não recebe minutos para atuar, o que o coloca na vitrine do mercado de transferências de inverno.

Baldé desfruta de uma posição importante, mas Flick considera que o melhor em sua posição é apostar em Xavi Espart ou João Cancelo, e por isso o papel de Baldé tornou-se marginal, sendo a terceira opção para a lateral esquerda do clube catalão.

O contrato de Alejandro Baldé se encerra em 2028 e inclui uma cláusula de rescisão no valor de um bilhão de euros, mas seu valor de mercado pode chegar a cerca de 40 milhões de euros.

O jornal Sport noticiou que o nome de Baldé foi associado neste verão a grandes clubes como Manchester United e Inter de Milão, mas o nome do jogador voltou a circular nas últimas horas entre os interesses do Liverpool.

O técnico espanhol do Liverpool, Andoni Iraola, considera que a contratação de Baldé seria uma opção interessante, especialmente se representar uma boa oportunidade no mercado de transferências.

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As relações entre os dois clubes são marcadas pela cordialidade, o que ficou evidente com o rápido empréstimo de Ronald Araújo ao estádio de Anfield. O zagueiro uruguaio já deixou sua marca com o time inglês, especialmente na Liga dos Campeões da Europa, após uma atuação brilhante diante do Atlético de Madrid, na qual deu uma assistência decisiva de calcanhar.

Baldé não tem outra opção a não ser dar tudo de si nos treinos e esperar que Flick lhe conceda uma nova oportunidade. Em janeiro próximo, chegará a hora de tomar decisões, e a Premier League inglesa pode ser adequada às características de Baldé. Seu agente, Jorge Mendes, pode buscar uma solução para ele que lhe permita continuar apresentando seu nível em um clube no qual possa de fato assumir o papel que perdeu no Barcelona.

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