Comovido, Arrascaeta banca retorno de brasileiro baleado no Uruguai

Um torcedor do Flamengo foi baleado na perna esquerda, em Montevidéu, no Uruguai, depois da final da Copa Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo, enquanto saía de uma pizzaria. Desde o início desta segunda-feira (29), torcedores se mobilizaram na internet para que ele pudesse voltar para casa.



Torcedores criaram uma 'vaquinha' online com o intuito de arrecadar dinheiro para que Douglas Hassel, fora de perigo, pudesse voltar ao Brasil. No início da noite, Arrascaeta tomou conhecimento do caso, se mobilizou e comprou a passagem para o torcedor e um amigo, que o acompanha no hospital, retornarem ao Brasil.

"Fala, galera! Passando aqui para falar para vocês que o nosso amigo Douglas amanhã já está retornando para o Brasil, a gente conseguiu ver uma passagem para ele e se Deus quiser amanhã já vai estar em casa", disse o uruguaio.

Segundo relatos de pessoas próximas, Douglas Hassel levou quatro tiros na perna, que foram disparados por um motoqueiro ainda não identificado. O brasileiro sofreu uma lesão na espinha tibial do ligamento cruzado anterior. A polícia local investiga o caso e solicitou imagens das câmeras de rua, onde o episódio aconteceu.

Os amigos que Douglas tentaram contato com o consulado do Brasil no Uruguai, mas não conseguiram nada além de uma vaga em um voo no valor de 5 mil reais. Como o seguro viagem não cobre o ocorrido com o brasileiro, a família não tinha condições de arcar com todos os custos. A reportagem da GOAL fez contato com o consulado, mas ainda não obteve resposta.