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Como x Manchester United: prévia da Champions League; sem vencer há seis jogos, Manchester United encara um caldeirão

Como x Manchester United
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Manchester United

O ambicioso Como de Cesc Fàbregas busca ampliar seu impressionante retrospecto de 32 em 40 jogos em casa no estádio Giuseppe Sinigaglia diante de um Manchester United abalado por uma sequência de seis partidas sem vencer em todas as competições.

Como x Manchester United: detalhes da partida

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Liga dos Campeões - Rodada 3
Stadio G. Sinigaglia

O Como 1907 recebe o Manchester United F.C. na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, às 16h45 GMT (12h45 EST / 17h45 BST / 18h45 SAST).

Em grande fase, time de Cesc Fàbregas mira gigante em dificuldades

O ambicioso Como de Cesc Fàbregas recebe o Manchester United na Lombardia embalado pela vitória por 3 a 1 fora de casa sobre a Fiorentina, na Serie A. Em contraste, o Manchester United chega ao norte da Itália sem vencer há seis jogos em todas as competições. Depois de já ter goleado o RB Leipzig por 4 a 1 em casa na primeira rodada da Champions League, o surpreendente time italiano busca sua maior vitória europeia até agora diante de um Manchester United desesperado para ganhar impulso.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Como marca três fora de casa e dá demonstração de força em Florença

O Como 1907 chega ao compromisso europeu de quarta-feira cheio de confiança após a convincente vitória por 3 a 1 fora de casa sobre a ACF Fiorentina, pela Serie A, no domingo, 18 de outubro. Os gols de Mattia Liberali, aos 31 minutos, e Nico Paz, aos 35, deram ao time de Fàbregas o controle da partida, antes de Anastasios Douvikas assegurar os três pontos no segundo tempo. Impulsionado pela criação dinâmica de Nico Paz, Maxence Caqueret e Mattia Liberali, o Como leva sua ótima fase ofensiva para a noite histórica de quarta-feira.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United empata clássico com o Leeds antes da viagem europeia

O Manchester United viaja ao norte da Itália em busca do fim de uma sequência difícil de resultados em todas as competições. Depois de perder por 2 a 0 fora de casa para o Atlético Madrid na segunda rodada da Champions League, em 13 de outubro, o United empatou por 1 a 1 com o rival Leeds United em Elland Road no domingo, 18 de outubro. Bryan Mbeumo abriu o placar aos 35 minutos. Liderado pelo capitão e meio-campista Bruno Fernandes, ao lado dos atacantes que atuam pelos lados Bryan Mbeumo e Amad Diallo, o United pretende assumir o controle da partida desde o início em solo italiano.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Duelo decisivo: Nico Paz x Bruno Fernandes

Maestro em campo: O jogador da seleção argentina Nico Paz teve uma atuação de destaque contra a Fiorentina (1 gol, 1 assistência e nota 8,2 na partida). Suas conduções que fazem a equipe avançar e seus passes que rompem linhas em espaços reduzidos representam uma ameaça imediata à dupla de meio-campo do United.

A resposta do capitão: Bruno Fernandes continua sendo o principal articulador do time de Michael Carrick, mas o United precisa ter mais controle pelo centro com Carlos Baleba e Youri Tielemans para impedir que Paz e Maxence Caqueret ditem o ritmo.

Análise tática e prováveis escalações

Como 1907 (4-2-3-1): Sánchez; Couto, Jacobo, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Mazraoui; Santos, Baleba; Fernandes, Tielemans, Rashford; Mbeumo.

Panorama da partida: Leny Yoro desfalca o Manchester United por suspensão após receber um cartão vermelho contra o Atlético Madrid, o que deixa Lisandro Martínez e Harry Maguire responsáveis pela zaga. A expectativa é que Fàbregas instrua o Como a pressionar no campo adversário desde o início, aproveitando o fator casa, onde a equipe não perdeu em 32 de seus últimos 40 jogos.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Como x Manchester United

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
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Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
R. SanchezR. SanchezA. ValleA. ValleJ. RamonJ. RamonT. ChalobahT. ChalobahI. SmolcicI. SmolcicL. MillaL. MillaJ. RodriguezJ. RodriguezKaikiKaikiM. PerroneM. PerroneM. BaturinaM. BaturinaN. PazN. PazS. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotL. YoroL. YoroA. HeavenA. HeavenA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Time titular

Manchester United

Técnico

  • Cesc Fábregas
  • M. Carrick

O Como é comandado por Cesc Fabregas, mas ainda não há escalação confirmada nem informações sobre lesões antes da partida. Atualizações são esperadas mais perto do início do jogo.

O Manchester United é comandado por Michael Carrick, e ainda não há detalhes confirmados sobre o elenco nem notícias sobre lesões. Mais informações serão acrescentadas à medida que surgirem antes da partida.

Fase recente

COM

COM - Sequência

PAR
V2-1
FRC
D2-0
ROM
E0-0
FEY
D3-2
FIO
V1-3
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MUN

MUN - Sequência

BHA
D2-3
FUL
E1-1
TOT
E1-1
ATM
D2-0
LEE
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Como chega a esta partida com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, período em que marcou nove gols e sofreu três. Seu compromisso mais recente foi um empate sem gols fora de casa com a Roma, pela Serie A, resultado que veio após sua única derrota nesse período, por 2 a 0 para o Frosinone. O destaque da fase recente veio na Champions League, com a vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig. A equipe também venceu o Parma por 2 a 1 na Serie A. Seu resultado mais recente na Champions League, porém, foi uma derrota por 3 a 2 para o Feyenoord, o que complica sua situação no grupo.

O Manchester United tem sofrido com a falta de regularidade e não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, sequência que inclui três derrotas. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Atletico Madrid na Champions League. O time também empatou por 1 a 1 com Tottenham e Fulham na Premier League, além de perder por 3 a 2 para o Brighton na Copa da Liga Inglesa e por 1 a 0 para o Manchester City. O United marcou apenas três gols e sofreu seis nessas cinco partidas, retrospecto que evidencia o tamanho do desafio de Carrick.

Histórico do confronto

Não há registros de confrontos anteriores entre Como e Manchester United nos dados disponíveis. Esta partida será o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

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