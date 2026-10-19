Como x Manchester United: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

O Como 1907 recebe o Manchester United F.C. na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, às 16h45 GMT (12h45 EST / 17h45 BST / 18h45 SAST).

Em grande fase, time de Cesc Fàbregas mira gigante em dificuldades

O ambicioso Como de Cesc Fàbregas recebe o Manchester United na Lombardia embalado pela vitória por 3 a 1 fora de casa sobre a Fiorentina, na Serie A. Em contraste, o Manchester United chega ao norte da Itália sem vencer há seis jogos em todas as competições. Depois de já ter goleado o RB Leipzig por 4 a 1 em casa na primeira rodada da Champions League, o surpreendente time italiano busca sua maior vitória europeia até agora diante de um Manchester United desesperado para ganhar impulso.

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Como marca três fora de casa e dá demonstração de força em Florença

O Como 1907 chega ao compromisso europeu de quarta-feira cheio de confiança após a convincente vitória por 3 a 1 fora de casa sobre a ACF Fiorentina, pela Serie A, no domingo, 18 de outubro. Os gols de Mattia Liberali, aos 31 minutos, e Nico Paz, aos 35, deram ao time de Fàbregas o controle da partida, antes de Anastasios Douvikas assegurar os três pontos no segundo tempo. Impulsionado pela criação dinâmica de Nico Paz, Maxence Caqueret e Mattia Liberali, o Como leva sua ótima fase ofensiva para a noite histórica de quarta-feira.

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Manchester United empata clássico com o Leeds antes da viagem europeia

O Manchester United viaja ao norte da Itália em busca do fim de uma sequência difícil de resultados em todas as competições. Depois de perder por 2 a 0 fora de casa para o Atlético Madrid na segunda rodada da Champions League, em 13 de outubro, o United empatou por 1 a 1 com o rival Leeds United em Elland Road no domingo, 18 de outubro. Bryan Mbeumo abriu o placar aos 35 minutos. Liderado pelo capitão e meio-campista Bruno Fernandes, ao lado dos atacantes que atuam pelos lados Bryan Mbeumo e Amad Diallo, o United pretende assumir o controle da partida desde o início em solo italiano.

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Duelo decisivo: Nico Paz x Bruno Fernandes

Maestro em campo: O jogador da seleção argentina Nico Paz teve uma atuação de destaque contra a Fiorentina (1 gol, 1 assistência e nota 8,2 na partida). Suas conduções que fazem a equipe avançar e seus passes que rompem linhas em espaços reduzidos representam uma ameaça imediata à dupla de meio-campo do United.

A resposta do capitão: Bruno Fernandes continua sendo o principal articulador do time de Michael Carrick, mas o United precisa ter mais controle pelo centro com Carlos Baleba e Youri Tielemans para impedir que Paz e Maxence Caqueret ditem o ritmo.

Análise tática e prováveis escalações

Como 1907 (4-2-3-1): Sánchez; Couto, Jacobo, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Mazraoui; Santos, Baleba; Fernandes, Tielemans, Rashford; Mbeumo.

Panorama da partida: Leny Yoro desfalca o Manchester United por suspensão após receber um cartão vermelho contra o Atlético Madrid, o que deixa Lisandro Martínez e Harry Maguire responsáveis pela zaga. A expectativa é que Fàbregas instrua o Como a pressionar no campo adversário desde o início, aproveitando o fator casa, onde a equipe não perdeu em 32 de seus últimos 40 jogos.

Notícias das equipes e elencos

O Como é comandado por Cesc Fabregas, mas ainda não há escalação confirmada nem informações sobre lesões antes da partida. Atualizações são esperadas mais perto do início do jogo.

O Manchester United é comandado por Michael Carrick, e ainda não há detalhes confirmados sobre o elenco nem notícias sobre lesões. Mais informações serão acrescentadas à medida que surgirem antes da partida.

Fase recente

O Como chega a esta partida com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, período em que marcou nove gols e sofreu três. Seu compromisso mais recente foi um empate sem gols fora de casa com a Roma, pela Serie A, resultado que veio após sua única derrota nesse período, por 2 a 0 para o Frosinone. O destaque da fase recente veio na Champions League, com a vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig. A equipe também venceu o Parma por 2 a 1 na Serie A. Seu resultado mais recente na Champions League, porém, foi uma derrota por 3 a 2 para o Feyenoord, o que complica sua situação no grupo.

O Manchester United tem sofrido com a falta de regularidade e não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, sequência que inclui três derrotas. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Atletico Madrid na Champions League. O time também empatou por 1 a 1 com Tottenham e Fulham na Premier League, além de perder por 3 a 2 para o Brighton na Copa da Liga Inglesa e por 1 a 0 para o Manchester City. O United marcou apenas três gols e sofreu seis nessas cinco partidas, retrospecto que evidencia o tamanho do desafio de Carrick.

Histórico do confronto

Não há registros de confrontos anteriores entre Como e Manchester United nos dados disponíveis. Esta partida será o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.