Como Vinícius Junior foi de meme na Espanha a peça chave do Real Madrid

Vinícius Júnior tem se mostrado cada vez mais efetivo pelo Real Madrid. Agora, o jogador, que antes foi duramente criticado e perseguido, é um modelo de sucesso. Seu futebol se tornou sensação na Europa, mas também se provou por meio de números.

Quando chegou ao Real Madrid, Vinicius Jr. demorou para se encaixar e se viu no meio de um mar de críticas vindas de todos os lados. Mesmo jovem, porém, a experiência conquistada neste período trouxe o brasileiro para outro nível: uma estrela do Real Madrid.

Vinicius, ao marcar contra o Granada, chegou aos dez gols na temporada 2021/22, se tornando o primeiro jogador da geração 2000 a alcançar este feito. Ainda assim ,ele segue com um valor de mercado abaixo de alguns de seus contemporâneos, segundo o Transfermarkt. Erling Haaland, Jadon Sancho e Phil Foden são três talentos mais valorizados do que os 50 milhões de euros de Vini Jr., o mesmo que Vlahovic e Ferran Torres.

Na Espanha, porém, ele não tem rivais no mesmo nível esportivo. Ele já marcou oito vezes nesta temporada da La Liga, mesmo número de bolas na rede que acumulou em suas outras três temporadas (dois em 2018/19, três em 2019/20 e três em 2020/21). Na verdade, o único que o supera por lá é seu companheiro de equipe Karim Benzema, que nem é de sua mesma geração, e marcou dez gols.

Além dos números brutos, também surpreendem as médias do brasileiro. Para Vini Jr., a cada 79,17 minutos ele participa de um gol - seja feito por ele ou dando assistência a um de seus companheiros de Real Madrid. Ao todo, chegando em dezembro, o atacante merengue tem 10+7 participações em gols, seguindo, novamente, os passos de Benzema, que marca ou assiste a cada 63,68 minutos.

O jogo contra o Granada, aliás, é um bom exemplo do ritmo de Vini: ninguém conseguiu pará-lo em campo, apenas Carlo Ancelotti foi capaz de sossegar o jogador, e isso apenas quando o tirou do jogo. E isso foi apenas para o bem do atacante, que estava desagradando os adversários e correndo risco.