Campeão da Série B e de volta à primeira divisão com sobras, o torcedor do Botafogo pode se orgulhar da temporada 2021 do clube. E agora, pode acompanhar tudo com um olhar de dentro para fora.

Isso porque a TV Globo e o SporTV lançaram uma série exclusiva trazendo os bastidores do 2021 do Fogão. A segunda temporada do documentário "Total Acesso" passou um ano nos vestiários do clube carioca e traz tudo o que Chay, Rafael Navarro, Enderson Moreira, Kanu, Joel Carli, Marcelo Chamusca e cia passaram durante uma temporada atípica.

A pergunta, porém, pode ficar no ar: como é que eu faço para assistir a série Botafogo: Acesso Total?

A GOAL listou para você todas as possibilidades para você ficar ligado no documentário e não perder um episódio!

Como ver a série Botafogo: Acesso Total, no SporTV e canais Globo?

Assim como todas as séries da TV Globo e do SporTV, Botafogo: Acesso Total está disponível em várias plataformas.

Para começar, todos os episódios estarão disponíveis, conforme forem sendo lançados, para assinantes do pacote Globosat + Canais, na Globoplay, a plataforma de streaming da TV Globo. Clique AQUI para ser redirecionado ao conteúdo. Vale ressaltar que o primeiro episódio está disponível para todos.

Se você não tiver a assinatura da Globosat + Canais, pode acompanhar os episódios do Acesso Total no SporTV. Até agora, só dois episódios foram exibidos, o que facilita para o telespectador acompanhar a série.

Todos os episódios são lançados no SporTV. O primeiro no dia 23, às 19h (de Brasília), e o segundo, no dia 30, às 23h30 (de Brasília). Vale a pena ficar ligado na conta oficial do Botafogo no Twitter, já que o clube está divulgando o horário dos episódios. Veja o dia de lançamento dos próximos episódios (e o horário, conforme tudo for sendo anunciado):

Episódio 3 - 3 de dezembro, às 23h (de Brasília)

Episódio 4 - 7 de dezembro

Episódio 5 - 10 de dezembro

Episódio 6 - 14 de dezembro

Episódio 7 - 17 de dezembro

Episódio 8 - 21 de dezembro

Além disse, todos os episódios são reprisados no SporTV3.