Como vender Hazard para o Real por R$ 450 milhões ajudará o Chelsea

Clube inglês precisa fazer dinheiro com a venda do craque para não ser punido pelas regras do Fair Play Financeiro

Depois de muito insistir por uma extensão de contrato, o está perto de finalmente aceitar vender Eden Hazard ao . Segundo o jornal inglês Daily Mail, a venda é importante para que o Chelsea cumpra regras do Fair Play Financeiro da FIFA.

O jogador já deixou claro que pretender mudar para o Real Madrid.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

O clube inglês já enfrenta o risco de não poder contratar nas próximas duas janelas de transferência por não respeitar essa regra e precisa vender jogadores para compensar as compras de Jorginho, Kepa, Pulisic e os empréstimos de Kovacic e Higuaín.

Mais artigos abaixo

A venda do melhor jogador do time poderia ser, portanto, benéfica para as contas do time. Mas para valer a pena, o Chelsea pretende vender Hazard por ao menos 78 milhões de libras (R$ 452 milhões).

Se o Chelsea for mesmo banido do mercado de compras nesta janela, a venda de Hazard pode ser prejudicial dentro de campo, já que o clube não poderá sair em busca de um substituto. A responsabilidade ficaria nas mãos de Christian Pulisic, atacante já adquirido pelo clube mas que termina a temporada no .