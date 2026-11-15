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O meio-campista da Dinamarca Morten Hjulmand exaltou uma das maiores vitórias da história de seu país, após dois gols de Rasmus Hojlund impulsionarem uma goleada por 4 a 1 na Liga das Nações, em Braga. O triunfo de sábado encerrou a sequência de quatro vitórias de Portugal no Grupo A4, na primeira partida dos donos da casa desde que Cristiano Ronaldo se aposentou da seleção.

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Visitantes surpreendem anfitriões em Braga

Hjulmand ajudou a comandar uma vitória memorável no Estádio Municipal de Braga, enquanto a Dinamarca estragou a primeira partida de Jorge Jesus desde a aposentadoria de seu emblemático capitão. Embora o ponta Carlos Forbs, do Club Brugge, tenha substituído Joao Felix aos 64 minutos e se tornado o primeiro jogador a vestir uma camisa número 7 redesenhada em homenagem a Ronaldo, os visitantes dominaram do início ao fim. O resultado expressivo levou a Dinamarca ao segundo lugar do Grupo A4.

Meio-campista exalta atuação histórica da equipe

Depois que Hojlund, Pierre-Emile Hojbjerg e Mohamed Daramy desperdiçaram chances no início, uma revisão do VAR resultou em pênalti por Ruben Dias ter bloqueado com as mãos uma cabeçada de Hojlund. O capitão Hojbjerg cobrou no ângulo superior esquerdo, sem chances para Diogo Costa, aos 43 minutos. Quatro minutos após o intervalo, Hojlund marcou de voleio após um passe por cobertura de Mikkel Damsgaard. Aos 57, recebeu um passe em profundidade de Hojbjerg, superou Renato Veiga e mandou para o gol.

Em entrevista ao site oficial da UEFA após a partida, Hjulmand elogiou a atuação da equipe: “Como vencemos por 4 a 1? É uma boa pergunta. Na minha opinião, Portugal tem uma das melhores equipes do mundo, mas hoje cada jogador da Dinamarca fez sua melhor atuação em muito tempo. Até os reservas, o que resultou em uma atuação coletiva fantástica. Marcamos grandes gols e merecemos vencer.”

Busca por vaga no mata-mata exige humildade

Joachim Andersen marcou aos 75 minutos com uma cabeçada potente após cobrança de falta do reserva Mathias Jensen. Aos 93, Bernardo Silva aproveitou um rebote depois que Mads Hermansen impediu o gol de Joao Neves. A vitória levou a Dinamarca aos nove pontos, três atrás de Portugal, líder e já classificado, e três à frente da Noruega, terceira colocada. Mesmo assim, Hjulmand alertou seus companheiros de que a vaga nas quartas de final ainda não está garantida.

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Ao pedir foco para o último compromisso, Hjulmand acrescentou: “Estou concentrado em terminarmos em segundo no grupo, porque, se perdermos a próxima partida, ficaremos em terceiro e não nos classificaremos. Embora esta seja uma das maiores vitórias da história do futebol dinamarquês, precisamos continuar humildes. Conversei com os jogadores e disse a eles que estávamos fazendo história, porque enfrentamos uma grande equipe, com alguns dos melhores jogadores do mundo.”

Confronto escandinavo define o segundo lugar

A Dinamarca agora recebe a rival escandinava Noruega na terça-feira, no último jogo do Grupo A4. Um empate ou uma vitória garantirá o segundo lugar e uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações. Se perder em casa, porém, a Dinamarca será ultrapassada pela Noruega, que ficará com a segunda colocação. Enquanto isso, Portugal viaja a Cardiff para enfrentar o País de Gales na mesma noite, em busca de uma reação após a dura derrota de sábado e da confirmação do primeiro lugar.