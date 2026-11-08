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Paul Merson elogiou o capitão do Arsenal, Martin Odegaard, após sua atuação decisiva na vitória contra o Hull City. O ex-meio-campista comparou o norueguês a um novo reforço depois que ele garantiu três pontos cruciais para ampliar a vantagem do Arsenal na liderança da Premier League.

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Arsenal conquista vitória suada sobre o Hull

O Arsenal precisou se superar para conquistar uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o recém-promovido Hull City no Emirates Stadium. A equipe de Mikel Arteta parecia destinada a perder pontos até Martin Odegaard marcar o gol decisivo aos 72 minutos.

A vitória levou o Arsenal a abrir seis pontos de vantagem na liderança da Premier League. Sua posição no topo ficou ainda mais sólida depois que o Manchester City, rival na disputa pelo título, sofreu uma surpreendente derrota por 3 a 1 fora de casa para o Nottingham Forest.

O Brighton, que faz boa campanha, é o único time que venceu o Arsenal até agora nesta temporada. A equipe pode reduzir a diferença para o líder a cinco pontos se derrotar o Brentford.

Merson elogia atuação excepcional do capitão do Arsenal

Ex-meio-campista do Arsenal, Merson ficou muito impressionado com a contribuição decisiva de Odegaard. Ele acredita que o norueguês tem sido o destaque do clube do norte de Londres nos primeiros meses da temporada.

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“Ele tem sido excepcional. É realmente o único que faz a bola circular rápido”, disse Merson à Sky Sports. “Ele faz a bola circular rápido, se movimenta e encontra espaços. Achei que jogadores demais deram toques demais na bola, diminuíram o ritmo e deram alguma chance ao Hull.

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“Acho que ele tem sido excepcional nesta temporada. É como um reforço para o Arsenal e, até agora, tem sido o principal jogador da equipe. Não foi uma grande atuação, mas foi um bom resultado para o Arsenal. E, mais uma vez, ele foi um dos destaques da partida.”

Odegaard reencontra o caminho do gol

Odegaard vive uma recuperação notável como goleador na temporada 2026/27. Com o gol contra o Hull, chegou a cinco em todas as competições, uma grande melhora em relação aos seis que marcou em 45 partidas na temporada passada.

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O capitão do Arsenal mostrou oportunismo para garantir a vitória. Konstantinos Tzolakis espalmou um chute forte de Noni Madueke, mas Odegaard foi o primeiro a reagir dentro da área.

“Ele é o primeiro a reagir, mesmo com dois defensores à sua frente”, explicou Merson. “Graças à rapidez da reação, ele passa por eles, finaliza, a bola sofre um leve desvio e passa por baixo dos braços do goleiro.”

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Arsenal terá jogos decisivos pela frente

O Arsenal buscará manter o embalo quando voltar a jogar pela Premier League após a pausa para os jogos das seleções. A equipe de Arteta enfrentará o Newcastle United pelo campeonato em 21 de novembro, antes de receber o Borussia Dortmund pela Champions League três dias depois. Em seguida, o Arsenal terá um duelo difícil contra o Manchester City em 29 de novembro.