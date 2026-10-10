A equipe de forte vocação ofensiva do técnico Martin Demichelis humilhou o Eintracht Frankfurt com um convincente 6 a 0 (4 a 0) e se aproximou do pelotão de frente da liga.

Ezechiel Banzuzi (1'), o inspirado autor de três gols Christopher Nkunku (5', 41', 44'), Antonio Nusa (54') e o reserva Tidiam Gomis (89') garantiram que o RB também inicie com muito embalo o duelo da Liga dos Campeões contra o PSV Eindhoven na próxima terça-feira.

Para o Eintracht, Leipzig segue sendo um lugar indigesto. Já na temporada passada, o Frankfurt havia sido atropelado pelo RB (0 a 6), e agora sofreu mais uma dura goleada. Sob o novo técnico Adi Hütter, os hessianos afundam cada vez mais na crise, com apenas uma vitória em cinco jogos de liga.

Eintracht Frankfurt: como reagiram Adi Hütter e os jogadores?

Na sequência, a perplexidade era total na SGE. "Tenho dificuldade para aceitar uma atuação de equipe assim. Perder por 0 a 6 em Leipzig dói muito", disse Jonathan Burkardt, antes de enfatizar: "Sinto muito principalmente pelos rapazes e moças que vieram até aqui e tiveram de aguentar essa merd*. Não fomos compactos em nenhum momento, perdemos todos os duelos lá atrás e então parecemos um time de escola. Se nem todo mundo assumir responsabilidade, teremos problemas de novo na próxima semana. Os líderes do elenco também falharam de novo hoje."

O goleiro Noah Atubolu estava furioso: "16 gols sofridos em cinco jogos é pesado, precisamos mudar isso muito rapidamente. A forma como entramos no jogo é subterrânea. O jeito como isso acontece é totalmente inaceitável. Todos nós jogamos pelo Eintracht Frankfurt, por um dos maiores clubes da Alemanha, 3.500 torcedores viajam junto — e perdemos aqui por 0 a 6. Temos de sentir vergonha disso. Não pode continuar assim."

Após a "derrota pesada", Hütter colocou em dúvida, sem rodeios, se sua defesa tem nível de Bundesliga. "Na minha visão, o placar foi alto demais, mas simplesmente defendemos mal. A maneira como permitimos os cruzamentos, como não nos orientamos pelos adversários dentro da área, como sentimos falta de imposição física. Permitimos contra-ataques, não os interrompemos com faltas táticas, isso não funciona na Bundesliga. Vamos analisar isso de forma dura e justa agora, mas depois precisamos voltar a estender a mão aos jogadores. Os rapazes também não se pouparam nas entrevistas, e isso está certo."

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Por isso o RB Leipzig estava sob pressão

Diante das atuações oscilantes antes da pausa internacional XXL, o Leipzig estava sob pressão por resultados e rapidamente dissipou todas as dúvidas. Desde o próprio campo, o RB trabalhou a bola pelo lado direito até a área, onde Neil El Aynaoui cruzou e, com apenas 56 segundos, encontrou Banzuzi livre no segundo poste.

Depois do início relâmpago, o RB voltou a atacar diante da ainda sonolenta defesa do Eintracht e ampliou prontamente. Nnamdi Collins, que havia entrado na equipe titular, foi enganado por Nusa, o norueguês puxou para dentro e serviu o goleador Nkunku dentro da área.

A vantagem inicialmente mudou pouco na postura dos saxões. O RB convenceu com pressão alta desde cedo, mostrou disposição física e jogou em alta velocidade. O Frankfurt se recuperou apenas lentamente dos golpes sofridos na fase inicial, mas depois passou a colocar o duelo cada vez mais a seu favor.

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Maarten Vandevoordt impede reação do Frankfurt

A primeira grande chance foi desperdiçada por Ritsu Doan (31'), livre diante do goleiro do RB Maarten Vandevoordt, que na sequência também brilhou contra Ansgar Knauff (37') e o atacante da seleção Jonathan Burkhardt (38'). No melhor momento do Frankfurt, o RB aplicou mais um golpe após um contra-ataque. Ainda antes do intervalo, Nkunku completou o primeiro hat-trick perfeito da história do Leipzig na Bundesliga.

Hütter reagiu no intervalo e colocou em campo, entre outros, o novo jogador da seleção Younes Ebnoutalib. Mesmo assim, o perigo maior continuou vindo do Leipzig, que voltou a ampliar com Nusa. Banzuzi (63') teve o sexto gol nos pés de curta distância. O Frankfurt só raramente criou chances, como com Knauff (70'), que parou ao finalizar de ângulo fechado.