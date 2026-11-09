“Como um político!”: Roy Keane detona Michael Carrick após atuação defensiva desastrosa do Manchester United contra o Aston Villa

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Roy Keane fez duras críticas à liderança de Michael Carrick no Manchester United, comparando o técnico, que está sob pressão, a um “político” que evita dar respostas diretas. O ídolo do clube manifestou sua frustração após o eletrizante empate por 4 a 4 com o Aston Villa em Old Trafford, em uma partida desastrosa para a defesa.

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Old Trafford presencia jogo eletrizante de oito gols

O Aston Villa surpreendeu a torcida da casa ao abrir dois gols de vantagem nos primeiros quatro minutos. O United reagiu e empatou antes do intervalo, mas voltou a desmoronar logo após o reinício da partida e ficou atrás por 4 a 2.

Diante da perspectiva de uma derrota desanimadora, os donos da casa conseguiram salvar um ponto nos acréscimos. Gols de Joshua Zirkzee e Patrick Dorgu nos minutos finais garantiram um impressionante empate por 4 a 4, mas a atuação caótica pouco fez para aliviar a pressão crescente sobre a permanência de Carrick no cargo.

Keane critica declarações de Carrick após a partida

Em entrevista à Sky Sports após o apito final, Carrick insistiu que sua equipe precisava “se ajustar defensivamente”, sem dar muitos esclarecimentos sobre seu próprio futuro. As declarações irritaram Keane, que acusou o ex-companheiro de equipe de evitar os problemas reais.

“Obviamente, é difícil para o técnico. Ele está sob pressão, sem dúvida. Fala muito, mas diz pouco. Não sei se isso é uma tática. Como um político”, disse Keane à Sky Sports. “Ele não para de dizer que precisamos nos ajustar defensivamente e que há coisas em que precisamos trabalhar. Mas é melhor começarem logo. É o pior início em quantos anos? Todas essas estatísticas são ruins. Se você continua cedendo gols e chances, isso só vai continuar.”

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O ex-capitão do United cobrou soluções imediatas para as fragilidades da equipe. “O que esperamos que mude nas próximas semanas e meses? Em que eles estão trabalhando? Precisam fazer muito melhor do que isso”, acrescentou.

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Caos defensivo ofusca reação do United nos minutos finais

Apesar das duras críticas, Keane reconheceu a capacidade de reação do elenco. “Acho que já dissemos que havia dúvidas sobre esta equipe, mas ela está mostrando um pouco de garra, um pouco de vontade e, por pior que tenha sido o jogo do ponto de vista do futebol, continuou lutando até o fim”, observou. “Então, por um lado, você diz que sofrer quatro gols em casa é péssimo, mas eles continuaram lutando. Por isso, temos de elogiá-los um pouco.”

Keane, porém, ressaltou a dura realidade das dificuldades da equipe: “Olhando o quadro geral, assistir ao United é uma montanha-russa. Alguns momentos foram muito, muito ruins. Defensivamente, pela maneira como começou o jogo e como começou o segundo tempo. Mas encontraram uma forma de conquistar um ponto em uma partida na qual pareciam derrotados. Ainda está muito longe de ser suficiente para tentar chegar ao meio da tabela.”

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Decepção persiste enquanto cresce o temor de rebaixamento

O atacante do United Matheus Cunha resumiu o clima no vestiário ao expressar grande frustração com os erros repetidos da equipe. “Muito cansado. Estou muito decepcionado”, admitiu Cunha. “Depois da outra noite, conversamos muito sobre sofrer gols, reagir e mudar nossa mentalidade para entrar no jogo. E então fizemos isso de novo, sofremos alguns gols. Não podemos fazer isso. Precisamos jogar como o Manchester United e seguir em frente.”

O ponto conquistado de forma dramática deixa o United na zona de rebaixamento, com apenas uma vitória na Premier League em toda a temporada. Carrick precisa corrigir urgentemente a fragilidade da defesa e devolver a confiança a um elenco dividido. Caso contrário, a diretoria do clube poderá em breve ser obrigada a fazer uma mudança drástica no comando técnico.