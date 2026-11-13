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Capitão interino do Brasil, Raphinha espera um teste duro contra o Japão no amistoso internacional de sábado, em Singapura. A revanche do confronto entre as equipes na Copa do Mundo deste verão, em Houston, ocorre enquanto o técnico japonês Hajime Moriyasu se prepara para os dois últimos jogos de seus oito anos no cargo.

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Capitão substituto prevê duelo acirrado

Raphinha usará a braçadeira de capitão e a icônica camisa 10 no Estádio Nacional de Singapura, já que Marquinhos, capitão habitual, está fora por lesão. A seleção asiática busca revanche pela derrota de virada por 2 a 1 na fase de 32 da Copa do Mundo, em junho, decidida nos minutos finais. Enquanto isso, Moriyasu, de 58 anos, deixará o cargo antes do previsto porque a turbulência na Arábia Saudita adiou a Copa da Ásia do início de 2027 para dezembro de 2027.

De volta, atacante assume papel de liderança

De volta ao grupo após perder o confronto de junho no Texas por uma lesão na parte posterior da coxa direita, o atacante do Barcelona chega em grande fase como artilheiro de La Liga, com 15 gols nesta temporada. Ele também conhece a ameaça dos adversários, que conseguiram uma vitória histórica de virada por 3 a 2 em um amistoso em Tóquio, em outubro passado, derrotando os pentacampeões mundiais pela primeira vez no nível principal.

Antes do confronto de sábado, Raphinha disse: “Para mim, jogar contra o Japão é como disputar uma partida de Copa do Mundo. Vejo como um jogo muito difícil, complicado, mas, na minha opinião, essas partidas são importantes para vermos em que nível estamos e o que podemos melhorar, não apenas individualmente em campo, mas também coletivamente. É um bom teste contra uma grande equipe.”

Ancelotti elogia trajetória do colega que está de saída

Depois da eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo diante da Noruega, o técnico Carlo Ancelotti levou à Ásia um grupo jovem da seleção brasileira para iniciar um novo ciclo.

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Em entrevista à imprensa na sexta-feira, o italiano disse: “O [Japão] competiu muito bem contra nós na Copa do Mundo. Foi um jogo difícil. Amanhã será um jogo difícil porque a equipe é muito bem organizada tanto na defesa quanto no ataque. Precisamos fazer uma partida competitiva para melhorar e dar experiência aos nossos jovens jogadores.”

Ancelotti também afirmou que Moriyasu tem condições de trabalhar na Europa, enquanto seu contrato de curto prazo com a Associação Japonesa de Futebol, originalmente válido até fevereiro de 2027, se aproxima do fim antes do previsto: “Ele teve tempo para trabalhar com a seleção. Montou uma equipe forte e muito bem organizada. Acho que fez um trabalho muito bom e tem todas as qualidades para treinar e comandar uma equipe em qualquer lugar do mundo.”

Planos de sucessão vêm após os últimos jogos de terça-feira

Depois do confronto de sábado, Moriyasu comandará a equipe pela última vez contra o Paraguai na terça-feira, 17 de novembro, antes de passar o cargo a Go Oiwa, técnico da seleção sub-23. Seu sucessor deve estrear em um amistoso em casa, em março, antes da Copa da Ásia, remarcada para o período de 23 de dezembro de 2027 a 21 de janeiro de 2028. O Brasil também encerrará sua programação de 2026 na terça-feira, contra Singapura, anfitriã da partida.