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Capitão interino do Brasil, Raphinha espera um confronto duro com o Japão no amistoso internacional deste sábado, em Singapura. A revanche do duelo da Copa do Mundo disputado no verão em Houston acontece enquanto o técnico da seleção japonesa, Hajime Moriyasu, se prepara para os dois últimos jogos de seus oito anos no cargo.

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Capitão interino espera confronto duro

Raphinha usará tanto a braçadeira de capitão quanto a icônica camisa 10 no Estádio Nacional de Singapura, já que o capitão habitual, Marquinhos, está fora por lesão. A seleção asiática busca se vingar da derrota por 2 a 1 de virada nos minutos finais, na fase de 32 da Copa do Mundo, em junho . Moriyasu, de 58 anos, por sua vez, deixará o cargo antes do previsto, pois a turbulência na Arábia Saudita adiou a Copa da Ásia do início de 2027 para dezembro de 2027.

De volta, atacante assume papel de liderança

De volta à seleção após perder o confronto de junho no Texas por uma lesão na parte posterior da coxa direita, o atacante do Barcelona chega em grande fase como artilheiro de La Liga, com 15 gols nesta temporada . Ele também conhece a força do adversário, que conquistou uma vitória histórica por 3 a 2 de virada em um amistoso em Tóquio, em outubro passado , derrotando pela primeira vez a seleção principal do Brasil, pentacampeã mundial.

O alerta de Raphinha de que o Japão imporá um duro teste tático, enquanto a passagem de Hajime Moriyasu pelo comando da seleção se aproxima do fim, aumenta a expectativa para o confronto internacional em Singapura. Se você está abrindo uma nova conta no Reino Unido para apostar nos mercados da partida ou dos jogadores, usar nosso código de bônus da bet365 dá acesso a créditos de boas-vindas para apostas.

Antes do confronto de sábado, Raphinha disse: "Para mim, jogar contra o Japão é como disputar uma partida de Copa do Mundo. Vejo como um jogo muito difícil, complicado, mas, na minha opinião, esses jogos são importantes para vermos em que nível estamos e o que podemos melhorar, não só individualmente em campo, mas também coletivamente. É um bom teste contra uma grande seleção."

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Ancelotti elogia trajetória de Moriyasu

Após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti levou um elenco jovem da seleção brasileira à Ásia para iniciar um novo ciclo.

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Em conversa com a imprensa na sexta-feira, o italiano disse: "O Japão competiu muito bem contra nós na Copa do Mundo. Foi um jogo difícil. Amanhã também será difícil, porque é uma seleção muito bem organizada tanto na defesa quanto no ataque. Precisamos fazer um jogo competitivo para melhorar e dar experiência aos nossos jovens jogadores."

Ancelotti também afirmou que Moriyasu tem condições de trabalhar na Europa, enquanto seu contrato de curto prazo com a Associação Japonesa de Futebol, originalmente válido até fevereiro de 2027, se aproxima do fim antecipado: "Ele teve tempo para trabalhar com a seleção. Montou uma equipe forte, muito bem organizada. Acho que fez um trabalho muito bom e tem todas as qualidades para treinar e comandar em qualquer lugar do mundo."

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Planos de sucessão após os últimos jogos de terça-feira

Depois do confronto de sábado, Moriyasu comandará seu último jogo contra o Paraguai na terça-feira, 17 de novembro, antes de passar o cargo a Go Oiwa, técnico da seleção sub-23. Seu sucessor deve estrear em um amistoso em casa, em março, antes da Copa da Ásia, remarcada para o período de 23 de dezembro de 2027 a 21 de janeiro de 2028. O Brasil também encerrará seu calendário de 2026 na terça-feira, contra a anfitriã Singapura.