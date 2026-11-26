Compartilhar Siga GOAL no Google

Capitão interino do Brasil, Raphinha espera um teste duro contra o Japão no amistoso de sábado, em Singapura. O reencontro após o duelo na Copa do Mundo deste verão, em Houston, ocorre enquanto Hajime Moriyasu se prepara para os dois últimos jogos de seus oito anos no comando da seleção japonesa.

Publicidade

Capitão interino prevê duelo intenso

Raphinha usará a braçadeira de capitão e a icônica camisa 10 no Estádio Nacional de Singapura, já que o capitão habitual, Marquinhos, está fora por lesão. A seleção asiática busca revanche após a derrota por 2 a 1, de virada, sofrida nos minutos finais da fase de 32 avos da Copa do Mundo, em junho . Enquanto isso, Moriyasu, de 58 anos, deixará o cargo antes do previsto porque a turbulência na Arábia Saudita adiou a Copa da Ásia do início de 2027 para dezembro de 2027.

A expectativa de Raphinha por um teste contra um Japão disciplinado, com a passagem de Hajime Moriyasu pelo comando da seleção chegando ao fim, faz deste amistoso em Singapura muito mais do que um jogo de preparação. Se você decidir apostar no resultado da partida ou no total de gols, inserir nosso código promocional da megapari garante créditos de bônus extras para novas contas.

Atacante retorna e assume papel de liderança

De volta à seleção após perder o confronto de junho no Texas por uma lesão na parte posterior da coxa direita, o atacante do Barcelona chega em grande fase como artilheiro de La Liga, com 15 gols nesta temporada . Ele também conhece a ameaça representada por adversários que conseguiram uma vitória histórica por 3 a 2, de virada, em um amistoso em Tóquio, em outubro passado , derrotando os pentacampeões mundiais pela primeira vez no nível principal.

O alerta de Raphinha de que o Japão imporá um duro teste tático, enquanto a passagem de Hajime Moriyasu pelo comando da equipe se aproxima do fim, aumenta a expectativa para o confronto entre seleções em Singapura. Se você estiver abrindo uma nova conta no Reino Unido para apostar em mercados da partida ou de jogadores, inserir nosso código de bônus da bet365 libera créditos de aposta de boas-vindas.

Publicidade Publicidade

Antes do confronto de sábado, Raphinha disse: "Para mim, jogar contra o Japão é como um jogo de Copa do Mundo. Vejo como uma partida muito difícil, complicada, mas, na minha opinião, esses jogos são importantes para ver em que nível estamos e o que podemos melhorar, não só individualmente em campo, mas também coletivamente. É um bom teste contra uma grande seleção."

Tópicos relacionados

Ancelotti elogia trajetória de Moriyasu

Após a eliminação do próprio Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo diante da Noruega, o técnico Carlo Ancelotti levou à Ásia uma Seleção com jogadores jovens para iniciar um novo ciclo.

Em entrevista à imprensa na sexta-feira, o italiano afirmou: "[O Japão] competiu muito bem contra nós na Copa do Mundo. Foi um jogo difícil. Amanhã será um jogo difícil porque eles são muito organizados tanto na defesa quanto no ataque. Precisamos fazer um jogo competitivo para melhorar e dar experiência aos nossos jovens jogadores."

Publicidade

Ancelotti também afirmou que Moriyasu tem capacidade para trabalhar na Europa, enquanto seu contrato de curta duração com a Associação Japonesa de Futebol, originalmente válido até fevereiro de 2027, chega ao fim antes do previsto: "Ele teve tempo para trabalhar com a seleção. Montou uma equipe forte, muito bem organizada. Acho que fez um trabalho muito bom e tem todas as qualidades para treinar e comandar uma equipe em qualquer lugar do mundo."

Planos para a sucessão vêm após os últimos jogos de terça-feira

Após o confronto de sábado, Moriyasu comandará sua última partida à frente do Japão contra o Paraguai na terça-feira, 17 de novembro, antes de passar o cargo a Go Oiwa, técnico da seleção sub-23. Seu sucessor deve estrear em um amistoso em casa, em março, antes da Copa da Ásia remarcada para o período de 23 de dezembro de 2027 a 21 de janeiro de 2028. O Brasil também encerrará seu calendário de 2026 na terça-feira, contra a anfitriã Singapura.