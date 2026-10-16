"Foi minha melhor partida pela Juve. Fiz algumas boas jogadas, mas posso jogar ainda melhor", disse o jogador da seleção alemã após marcar o gol que deixou o placar momentaneamente empatado na vitória da Velha Senhora por 2 a 1 sobre o Celta Vigo. "Os gols sempre me dão confiança, mas quero continuar evoluindo", acrescentou Woltemade.

O gol da vitória foi marcado por Randal Kolo Muani, companheiro de Woltemade no ataque, no segundo minuto dos acréscimos. "Quando há dois atacantes em campo, fica mais difícil para os defensores nos marcarem", disse o jogador emprestado pelo Newcastle United sobre a parceria com o ex-jogador do Frankfurt. "Mas eu não sou o treinador (Luciano Spalletti; nota da redação), e qualquer decisão que ele tomar será, sem dúvida, a correta."

Para Woltemade, que estava no lugar certo após Marcos Alonso dominar mal a bola no peito, foi o segundo gol na Liga Europa pelos bianconeri desde sua chegada, no verão europeu. Isso, porém, não calou seus críticos nos jornais italianos, como mostra a avaliação da Gazzetta dello Sport.

"Woltemade tenta desempenhar o papel de centroavante com a mesma insistência infrutífera de um homem de meia-idade que tenta voltar a vestir o terno do casamento de vinte anos atrás (e alguns quilos a mais)", escreveu o jornal. A avaliação de seu gol, por outro lado, foi notavelmente sóbria. Sua finalização teria ido "com precisão no nosso canto".

Nick Woltemade é duramente criticado após atuação mais recente na liga

Woltemade continua enfrentando dificuldades na Itália. Também porque ainda busca seu primeiro gol na Serie A, embora até agora só tenha entrado em campo como reserva na competição. Após o empate por 1 a 1 com o Cagliari no fim de semana, a Tuttosport foi especialmente dura com o ex-jogador do Stuttgart. "Boa sorte, senhor Spalletti, para encontrar uma função para esse jogador, que no momento parece um corpo estranho", escreveu o jornal sobre sua atuação, à qual deu nota 5. Em outras manchetes, ele foi descrito como "desanimador", "completamente fora de lugar" e um "caso problemático".

O primeiro gol de Woltemade pela Juve saiu de um pênalti contra o NEC Nijmegen, em sua primeira e, até a partida contra o Celta Vigo, única atuação como titular. O clube de Turim não tem opção de compra pelo atacante, que tem contrato com o Newcastle até 2031.