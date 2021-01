Como um dos clubes mais tradicionais da Alemanha completou 30 jogos sem vencer?

Um dos times mais tradicionais e vitoriosos da , o Shalke 04 viveu um pesadelo sem fim no ano de 2020, que agora se estende para 2021. Jogando pela , o time de Gelsenkirchen amarga nada menos do que 30 partidas seguidas sem sequer uma vitória.

Com o duro revés por 3x0 contra o Hertha Berlin no último sábado (2), já são 20 derrotas e 10 empates nas últimas 30 partidas. A última vitória foi no distante 17 de janeiro de 2020, por 2x0 contra o Borussia Monchengladbach.

Durante o inferno astral, o time já trocou de treinador por quatro vezes. O suíço Christian Gross é o mais recente, tendo inclusive feito sua estreia na derrota deste sábado. Antes dele, Huub Stevens, David Wagner e Manuel Baum também passaram pelo comando do time alemão, mas sem sucesso.

A situação desesperadora faz com que o esteja a uma partida de igualar a pior sequência sem vitórias da história da Bundesliga, que pertence ao Tasmania Berlin, na temporada de 1966. Caso fique mais duas partidas sem vencer (nos duelos contra e Eintracht), o time também completará um ano sem uma vitória pela Bundesliga.

Em uma brincadeira bem humorada, torcedores do Tasmania Berlin compareceram aos arredores do estádio na partida contra o Hertha para torcer por uma vitória do Schalke, já que não querem perder o “título” de time com a pior sequência da história da Bundesliga.

Bit of fun at Hertha-Schalke where Tasmania Berlin fans are here to cheer on Schalke (from the outside anyway). They don’t want their Bundesliga record from 1966 of being terrible broken... pic.twitter.com/QDdOiNDqnZ