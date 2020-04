Como um brasileiro convenceu Maxwell a trocar o Barcelona de Guardiola pelo PSG

Leonardo, dirigente do clube francês, foi um dos grandes responsáveis pela ida vitoriosa do ex-lateral ao PSG

O ex-jogador Maxwell, em entrevista ao jornal francês L'Equipe , contou os bastidores de sua chegada ao , clube do qual chegou a ser dirigente , ainda em 2012, tendo o também brasileiro Leonardo como peça chave .

O lateral foi contratado do , onde era treinado por Pep Guardiola, e chegou em um Paris que ainda não era o que é hoje. Ainda em 2011, o brasileiro começou a ouvir do interesse francês em seu futebol mas, a princípio, se separar de Guardiola não era uma opção para Maxwell.

"É claro que quando você está no Barça, nenhum clube maior pode chamá-lo. Eu sempre disse que para mim todo o treinamento com Guardiola era como aulas de futebol, por isso é difícil imaginar algo maior", disse o ex-jogador.

Com um interesse vindo de Paris e a felicidade no Barcelona, Maxwell precisou colocar tudo em uma balança: "Você vê o projeto esportivo, o que sua carreira pode ganhar. Eu estava em uma idade em que ainda podia assinar um bom contrato e jogar regularmente".

E foi aí que Leonardo entrou de vez na história. Naquela altura, o brasileiro já estava aposentado dos gramados e atuava como diretor no PSG - mesma função que ocupa hoje - e, segundo o próprio Maxwell, ele foi uma figura importante em sua decisão de se mudar para Paris. "Conversando com Leo, percebi a importância do projeto PSG. Ele tem a capacidade de explicar bem o projeto e me fez querer jogar pelo Paris", lembrou o lateral.

A admiração que tinha por Leonardo também deu uma forcinha a Maxwell: "Ele também era meu ídolo, então, é claro, ele é diferente. Ele é uma pessoa valorizada e respeitada no . Até falar com ele foi maravilhoso".

Foi uma boa jogada de Leonardo, da qual os torcedores parisienses não tem do que reclamar. Maxwell foi uma das primeiras grandes estrelas da era QSI do PSG e teve uma passagem muito boa pelo clube, onde ficou até sua aposentadoria, em 2017. Em suas seis temporadas defendendo o Paris, o lateral fez 214 partidas, 13 gols e conquistou 15 títulos,entre eles o tetra da .