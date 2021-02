Como Tuchel acolheu os 'rejeitados' de Lampard e recuperou a temporada do Chelsea

Corrigindo erros de Lampard, treinador alemão tem cinco vitórias em seis partidas pelos Blues, que já brigam por vaga na Champions

Novo treinador do Chelsea, Thomas Tuchel não precisou de mais do que seis partidas para mudar completamente o estilo de jogo do time londrino, além de recuperar nomes de peso do elenco, ‘excluídos’ por Lampard.

Sucessor de um Lampard que se notabilizou por um estilo de jogo desorganizado e por atritos com peças importantes do elenco, o alemão com passagens recentes por Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain é famoso por seus esquemas mais definidos e organizados, fator que fez efeito logo de cara no Chelsea.

Após o empate por 0x0 no jogo de estreia contra o Wolverhampton, Tuchel comandou o Chelsea para uma impressionante sequência de cinco vitórias, onde a equipe mostrou um padrão de jogo mais regular e convincente.

Chama a atenção o fato da equipe ter sofrido apenas um gol nos seus jogos comandados pelo alemão. Nos 10 últimos jogos de Lampard à frente dos blues, foram 13 gols concedidos, com destaque para as duras derrotas por 3x1 para Manchester City e Arsenal.

Optando por uma formação com três zagueiros e laterais que também compõem a linha de meio campo, Tuchel privilegiou a escalação de jogadores “esquecidos” por Lampard em seus últimos tempos de Chelsea, como Timo Werner, Marcos Alonso e Callum Hudson-Odoi, que vem atuando aberto pela direita, em um híbrido de lateral e meio-campo.

Com a arrancada, o Chelsea já alcançou a quarta posição da Premier League, deixando para trás o Liverpool, e briga por uma vaga na Champions. Na sequência da Liga dos Campeões 20/21, Tuchel terá a oportunidade de testar o poder de fogo do seu elenco, no confronto contra o Atlético de Madrid, que tem seu jogo de ida na próxima terça (23).