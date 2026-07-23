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Maghnes Akliouche France 2026Getty Images
Christian Guinin

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Como substituto de Mohamed Salah: será que o Liverpool vai tirar o jogador que o PSG tanto quer bem debaixo do nariz?

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M. Akliouche
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O atacante Maghnes Akliouche está no topo da lista de desejos do PSG. Será que o Liverpool vai se intrometer?

Segundo a Sky Sports, agora também os Reds demonstram interesse no francês de 24 anos do AS Monaco. Fala-se de primeiras “tentativas de aproximação”, bem como de uma primeira consulta sobre uma transferência nesta janela de transferências.

Nas últimas semanas, Akliouche foi repetidamente associado ao Paris Saint-Germain. O atual campeão da Liga dos Campeões teria apresentado várias ofertas, mas todas foram recusadas.

Recentemente, o Mônaco teria recusado uma oferta no valor de 40 milhões de euros, já que, aparentemente, no Principado acredita-se que ainda seja possível conseguir um valor ainda maior pelo talentoso atacante.

Akliouche grafica inter

No Liverpool, Maghnes Akliouche poderia substituir Mohamed Salah

Isso pode ser uma vantagem para o Liverpool. O clube da Premier League ainda está em busca de um sucessor para Mohamed Salah e, aparentemente, vê em Akliouche o candidato ideal para o cargo.

Salah e os Reds chegaram a um acordo, no decorrer da última temporada, para rescindir o contrato, que, na verdade, vigoraria até o final de junho de 2027. O egípcio deixou o LFC após nove anos e deixa um grande vazio, sobretudo no aspecto esportivo.

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Akliouche, que pode atuar tanto na ala direita quanto no meio-campo ofensivo, disputou 31 partidas na Ligue 1 pelo Mônaco na última temporada, marcando seis gols e dando seis assistências.

Na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, ele foi convocado para a seleção francesa, composta por 26 jogadores, mas só entrou em campo na fase final da segunda partida da fase de grupos contra o Iraque.

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