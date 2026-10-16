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FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Daniel Buse
Traduzido por

Como substituto de Kylian Mbappé: Michael Olise, do Bayern de Munique, teria assinado contrato milionário

Bundesliga
Bayern de Munique
M. Olise

Michael Olise, do Bayern de Munique, teria fechado um grande contrato de patrocínio de chuteiras com a Nike, que lhe renderá milhões.

A informação é do site Footy Headlines. Segundo a publicação, o astro do Bayern será o sucessor de Kylian Mbappe, do Real Madrid, na fabricante americana de artigos esportivos. Mbappe surpreendeu ao trocar a Nike pela fabricante suíça de calçados On.

Até agora, Olise não tinha contrato com nenhuma fornecedora de material esportivo porque havia recusado todas as propostas das grandes fabricantes. Ele preferia manter a liberdade de usar as chuteiras que quisesse. Muitas vezes, escolhia a Nike Hypervenom Phantom III, que deixou de ser fabricada em 2019.

Segundo a reportagem, Olise adquiria pela internet os pares que depois usava em campo, recebendo-os de diferentes partes do mundo. Muitas vezes, artistas personalizavam o design para ele antes que as calçasse em treinos e jogos.

O que a Nike planeja com Michael Olise?

Com Olise, a Nike planeja agora uma mudança significativa: em 2027, a lendária linha Hypervenom deve voltar ao mercado com o jogador, enquanto a linha Phantom será descontinuada. A Nike Hypervenom foi apresentada pela primeira vez em 2013 e, na época, era a chuteira de Neymar, astro da Nike.

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