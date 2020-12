Como Suárez virou problema na Juventus mesmo após negócio frustrado

Investigações da justiça italiana apontam uma possível fraude para o uruguaio obter cidadania e atuar na equipe bianconeri

Novos detalhes sobre a transferência frustada de Luis Suárez para a foram divulgadas pelo Ministério Público de Perúgia. As investigações evidenciam que o atacante uruguaio teve acesso prévio ao conteúdo da prova de idioma que faria para obter a cidadania italiana, em setembro.

Em nota assinada pelo procurador Raffaele Cantone, o MP afirma que "os conteúdos foram comunicados antecipadamente", permitindo assim que Suárez atingisse uma pontuação mínima para ser aprovado no exame. "A direção da Juventus teria tentado 'acelerar' o momento do reconhecimento da cidadania italiana contra Suárez, levantando assim novas hipóteses de crime contra outras pessoas que não pertencentes à universidade".

A universidade citada acima é a Universidade para Estrangeiros de Perúgia. Desde fevereiro, o MP e a Guarda de Finanças da investigam supostas irregularidades nos processos de cidadania envolvendo a instituição de ensino. Conversas telefônicas interceptadas indicavam uma possível fraude no exame do atacante uruguaio, que na época estava de saída do e tinha tudo certo com a Juventus.

Quatro envolvivdos no caso foram suspensos por oito meses e acusados de múltiplas falsidades ideológicas em documentos públicos, incluindo a reitora da universidade, Giuliana Grego.

Suárez iniciou o processo para a obtenção da cidadania italiana enquanto negociava com a Juventus, em agosto. A intenção do clube bianconeri era que ele não ocupasse uma vaga de estrangeiro no time, que não poderia mais contratar extracomunitários nesta temporada devido às chegadas do brasileiro Arthur e do americano McKennie.

O atacante uruguaio é casado com uma cidadã italiana e poderia obter a nacionalidade do país se comprovasse conhecimento ao menos intermediário (nível B1) do idioma.

A negociação não se concretizou e Suárez acertou sua transferência para o Atlético de Madrid. A Juventus, que precisava de um centroavante, teve que se contentar com Álvaro Morata.