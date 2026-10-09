"As idas ao estádio na Hertha BSC devem ser, acima de tudo, uma coisa: uma experiência coletiva de futebol. Os torcedores devem poder vivenciar os jogos, a atmosfera e o apoio ao time sem que o que acontece no estádio seja acompanhado por câmeras para produções comerciais de conteúdo", informou o líder da 2ª divisão nesta sexta-feira.

Registros privados em foto ou vídeo seguem "naturalmente" não sendo afetados pelas medidas da Hertha.

Em seu comunicado, o clube remeteu a regras que já existem. "A Hertha BSC, em alguns casos, aplicou sua fiscalização no passado de forma menos consequente. Isso vai mudar no futuro. O clube fará uso de seu direito de mando e aplicará as disposições existentes de acordo com o previsto."

Em quais disposições a Hertha BSC se baseia?

Essas disposições incluem as regras de ingresso e do estádio, assim como os direitos de mídia e de exploração, conforme determinados pelo grupo da Bundesliga para os jogos da Bundesliga e da 2ª divisão.

A Hertha ressalta que os serviços de segurança foram instruídos a fazer cumprir a proibição da produção de vlogs comerciais contra visitantes "que apareçam com equipamento de produção visivelmente profissional" e a não permitir o uso, no estádio, do respectivo equipamento técnico.

Como o Dynamo Dresden explicou a proibição dos vlogs de estádio?

Em agosto, o concorrente de liga Dynamo Dresden havia publicado uma declaração conjunta com ultras e representantes de torcedores sob o lema "Vlogar? No Dynamo, não".

"Filmar cenas de jogo e visitas ao estádio com o objetivo de exploração comercial não é permitido de acordo com o regulamento do estádio", diz o texto. "Essa proibição serve, em especial, para proteger os direitos de mídia e de exploração de nossos parceiros de TV, assim como os direitos da comunidade esportiva Dynamo Dresden."

O Dynamo também ressaltou expressamente que tirar fotos privadas e gravar clipes curtos de vídeo não era afetado por isso.