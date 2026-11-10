Como "segunda arma" ao lado de Harry Kane: o Bayern de Munique vai contratar Nicolo Tresoldi no verão?

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O Bayern de Munique estaria acompanhando Nicolo Tresoldi de perto. O atacante da seleção alemã sub-21 fará uma transferência de destaque no verão?

Segundo a tz e o Münchner Merkur , o clube mais vezes campeão da Alemanha já enviou olheiros à Bélgica várias vezes para observar Tresoldi mais de perto no Club Brugge. Embora Harry Kane tenha renovado recentemente seu contrato até 2029, o clube veria em Tresoldi uma possível "segunda arma" no centro do ataque, ao lado do excepcional jogador inglês.

Tresoldi tem contrato com o Club Brugge até 2029. Diante de suas atuações de destaque na Jupiler Pro League belga (oito gols em 11 jogos) e, sobretudo, na Liga dos Campeões, em que já soma cinco gols em quatro partidas (incluindo um hat-trick histórico contra a Inter de Milão), o Bayern está longe de ser o único grande clube interessado na contratação do jogador de 22 anos.

O Milan é o clube dos sonhos de Nicolo Tresoldi?

Já no verão passado, a lista de interessados teria sido não apenas estrelada, mas também longa. Tresoldi foi associado ora a uma transferência para o Barcelona, ora ao Atlético de Madrid, e o Borussia Dortmund também foi citado repetidas vezes como possível destino.

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O próprio Tresoldi, porém, aparentemente deseja uma transferência bem diferente, caso queira dar o próximo passo na carreira no próximo verão e se juntar a um clube europeu de primeira linha. "Ele se apaixonou por Kaká, Inzaghi e Pato, e foi impossível fazê-lo mudar de ideia", disse recentemente seu pai, Emmanuele, à Gazzetta dello Sport. "O sonho dele é vestir a camisa do Milan", ressaltou. Também por isso, o Milan teria tratado a contratação do cobiçado atacante "como prioridade da diretoria".

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No entanto, os rossoneri não vivem exatamente um dos pontos altos de sua outrora tão gloriosa história. Nesta temporada, o Milan não disputa a Liga dos Campeões, mas sim a Liga Europa, a segunda principal competição europeia de clubes. Na temporada 2024/25, o time de Milão foi eliminado pelo Feyenoord Rotterdam já nos playoffs da Liga dos Campeões, após a fase de liga. Seu último título do Campeonato Italiano veio em 2022; desde então, a arquirrival Inter tem sido a principal força do futebol italiano de clubes.

Getty Images

Uma transferência de Tresoldi para o Bayern de Munique faz sentido?

O Bayern de Munique também ocupa esse posto na Alemanha. Além disso, o time chegou às semifinais da Liga dos Campeões duas vezes nos últimos três anos e é considerado um dos grandes candidatos ao título também neste ano. No entanto, o clube mais vezes campeão da Alemanha conta, no papel, com um elenco muito bem servido no ataque, especialmente pelo centro.

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Por isso, a prioridade do clube no mercado para o próximo verão seria, na verdade, uma alternativa confiável a Luis Díaz pela ponta esquerda. Ainda assim, falta ao elenco do Bayern um centroavante de ofício além de Kane. Após a última janela de transferências do verão, porém, o técnico Vincent Kompany e o diretor esportivo Max Eberl ressaltaram que o recém-contratado Ismael Saibari e Serge Gnabry seriam alternativas adequadas caso Kane não pudesse jogar.

Quando está em condições de atuar, o inglês é, de qualquer forma, insubstituível para o Bayern. E, como se sabe, não apenas por finalizar jogadas e marcar gols, mas também por participar da construção das jogadas em uma posição mais recuada e dar assistências (dez em 15 jogos nesta temporada). Sobretudo diante disso e do fato de que Kane perdeu apenas sete jogos oficiais por lesão nos três anos desde sua transferência para Munique, Tresoldi provavelmente pensaria mais de duas vezes antes de se transferir para lá, caso haja interesse.

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Considerando sua idade e o desenvolvimento de sua carreira, o mais importante para Tresoldi é ter tempo de jogo em alto nível. Nesse sentido, uma saída do Campeonato Belga faria sentido, mas não para o Bayern de Munique, onde Kane será titular à sua frente na maioria dos jogos e a concorrência também é muito forte nas outras posições do ataque.

Para o Bayern, por sua vez, também surgiria a questão de saber se faria sentido entrar em uma disputa intensa por sua contratação. Dificilmente o Club Brugge liberaria Tresoldi, que até agora soma 37 gols e dez assistências em 75 jogos, por um preço baixo. A tz e o Münchner Merkur informam que o clube pediria entre 40 e 50 milhões de euros.

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Uma saída já no inverno estaria, de qualquer forma, totalmente descartada, segundo o jornal belga Het Nieuwsblad. Tresoldi seria "inegociável" na virada do ano, e seria "completamente irrelevante" quantas propostas de peso chegassem pelo jogador ítalo-alemão ou de quais clubes elas viessem. No verão, porém, a situação poderá ser bem diferente.

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Tresoldi jogará pela Alemanha ou pela Itália?

De qualquer maneira, aqueles deverão ser meses agitados para Tresoldi. O jogador de 22 anos, que se transferiu do Hannover 96 para o Club Brugge apenas em julho de 2025 por supostos 7,5 milhões de euros, quer primeiro conquistar o título da Eurocopa sub-21 na Sérvia e na Albânia com a seleção alemã. Depois, além de uma decisão sobre seu futuro em clubes, deverá escolher uma seleção para defender.

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Tresoldi nasceu em Cagliari e, na adolescência, mudou-se com os pais para a Alemanha por motivos profissionais. Assim, ele pode jogar não apenas pela Itália e pela Alemanha, mas também pela Argentina, país natal de sua mãe. Tudo indica, porém, uma disputa entre a federação alemã e a italiana para contar com Tresoldi no futuro.

Sobre isso, o técnico da seleção Roberto Mancini confirmou recentemente que tanto ele quanto o diretor técnico Claudio Ranieri estão tentando convencer Tresoldi. "Conversei com Tresoldi, e Ranieri também conversou com ele", disse Mancini. "Acho que ele precisa sentir vontade de jogar pela Itália. Ele nasceu na Itália, assim como seu pai, que foi campeão europeu com a seleção sub-21. Acredito que exista a possibilidade de ele escolher a Azzurra." Mancini acrescentou: "Ele sabe que pode ser um jogador importante para nós."

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O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, também já conversou várias vezes com Tresoldi, que recentemente adiou sua decisão. "Meu coração está um pouco dividido, 50% Itália e 50% Alemanha", disse o atacante em setembro. Tresoldi quer continuar jogando pela seleção alemã sub-21 até a Eurocopa da categoria, no verão de 2027. Só depois deverá tomar a decisão definitiva.