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A pesada derrota por 5 a 0 sofrida pela seleção da Holanda diante da Alemanha, na noite de ontem, segunda-feira, pela sexta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA, provocou duras críticas. Ex-jogadores consideraram inaceitável o desempenho da equipe, sobretudo porque, na visão deles, o adversário não apresentou um nível excepcional que justificasse o resultado.

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Rafael van der Vaart, ex-astro da seleção holandesa e do Hamburgo, fez duras críticas à seleção de seu país após a partida disputada no Estádio Olímpico, em Berlim, durante sua participação como comentarista na emissora holandesa NOS.

Segundo o jornal alemão Bild, Van der Vaart declarou, muito irritado: "Parecia que todos eles tinham urinado nas calças", insinuando que os jogadores se entregaram completamente, como se cada um deles fosse "um saco de batatas", e avaliando que a equipe não teve capacidade de lidar com a pressão do jogo.

Apesar da dureza das críticas à seleção de seu país, Van der Vaart não considerou que a Alemanha tenha feito uma atuação excepcional: "Acho que a Alemanha foi bastante comum. Certamente, esta não foi a melhor seleção alemã que já enfrentamos e, mesmo assim, perdemos por 5 a 0". Em seguida, concluiu: "Isso é algo de que realmente deveríamos nos envergonhar".

O ex-jogador holandês também criticou o goleiro Bart Verbruggen pela atitude após o quinto gol, quando reuniu os companheiros em campo para uma rápida conversa, cena que não agradou a Van der Vaart.

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Aos 77 minutos, os jogadores da Holanda se reuniram em campo, depois que o capitão Dumfries e o goleiro chamaram os companheiros para esboçar uma reação diante do colapso.

Sobre o goleiro, Van der Vaart disse: "Sinceramente, não consigo nem assistir a isso. Um goleiro fazendo uma coisa dessas, e eu penso comigo mesmo: você acabou de levar cinco gols. Não dá para esperar que você defenda todas as bolas, mas você não chegou nem perto de defendê-las".

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Este é o pior resultado da Holanda em 67 anos, após sofrer cinco gols da Alemanha. É a primeira vez desde então que a seleção sofre uma derrota dessa dimensão ou maior. A última derrota mais dura havia ocorrido em 21 de outubro de 1959, quando perdeu para a seleção alemã por 7 a 0.

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O sorteio das quartas de final da Liga das Nações da UEFA está marcado para a próxima sexta-feira. A seleção holandesa não disputará nenhuma partida internacional antes de março de 2027, o que dá à comissão técnica comandada por Xavi Hernández e aos jogadores tempo para analisar as causas do colapso e encontrar soluções para os problemas que ficaram evidentes diante da Alemanha.

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