O presidente do Barcelona fez duras acusações contra o maior rival esportivo do clube, de Madri, e manifestou apoio inequívoco a Tebas.

Questionado sobre o conflito antes do jogo do Barça fora de casa contra o Betis de Sevilha, no sábado (5 a 2), Laporta disse aos jornalistas estar feliz por "ter Javier Tebas como presidente da LaLiga, alguém com a experiência que assuntos como esse exigem. Além disso, ele sabe como reagir a esses ataques de Madri contra a LaLiga".

Laporta também voltou a atacar o Real: "Parece que eles querem destruir tudo, que querem destruir a LaLiga, que querem destruir o Comitê Técnico de Árbitros. Também não estão satisfeitos com a federação, não estão satisfeitos com nada".

E não parou por aí. "Felizmente", disse Laporta, Tebas "já enfrentou mil batalhas" e tem "a experiência necessária para repelir esses ataques, indignos de um clube que integra a LaLiga, pois adotam uma postura de atacar constantemente tudo o que é feito".

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Tebas faz comparação drástica entre o Real e a propaganda nazista

As palavras de Laporta vieram depois do que talvez tenha sido a pior escalada até agora na disputa entre o Real e a liga, representada por Tebas. O clube de Madri pediu a renúncia de Tebas depois que ele acusou, pelo X, o canal de TV do clube de fazer propaganda nos moldes da Alemanha nazista.

Tebas fez essa comparação drástica após a reação do Real à mais recente expulsão do atacante Vinicius Junior e à punição que veio em seguida.

A reação, como tantas vezes antes, foi extremamente teatral. Recentemente, os dirigentes do Real e os responsáveis pela Real Madrid TV recorreram repetidas vezes à estratégia de se apresentarem como vítimas.

Vítimas de uma decisão da arbitragem e de uma conspiração da liga contra o clube. Esse modus operandi inclui acusações contra árbitros, a arbitragem e a liga, comandada por Tebas.

Como o Real justificou o pedido de renúncia de Tebas?

No caso atual, o Real afirmou em comunicado ser "absolutamente intolerável e extremamente grave que alguém que ocupa dois dos cargos de maior responsabilidade no futebol espanhol faça uma comparação com os métodos de propaganda do regime nazista para desacreditar nosso clube, sua direção e seu canal de televisão. O esclarecimento de que ele não se refere à ideologia nazista não altera o caráter profundamente ofensivo, moralmente reprovável e institucionalmente inadequado de suas declarações".

Em seguida, o clube exigiu a renúncia imediata do dirigente de 64 anos aos cargos de presidente da LaLiga e vice-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol.

Tebas reagiu com tranquilidade aos ataques. "Em 13 anos, perdi a conta das vezes em que a cúpula do Real Madrid pediu minha renúncia", escreveu no X. Seu cargo exige "independência", e não "silêncio diante dos ataques contínuos, exagerados e ofensivos da Real Madrid TV".