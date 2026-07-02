Idrissa Jana Gaye, estrela da seleção do Senegal, lamentou a eliminação da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Bélgica, ontem, quarta-feira.

A seleção do Senegal estava vencendo por 2 a 0 contra a Bélgica, antes que os Diabos Vermelhos conseguissem marcar dois gols consecutivos poucos minutos antes do fim do tempo regulamentar, e, nos últimos instantes da segunda prorrogação, Yuri Tielemans marcou o gol da vitória para a Bélgica em um pênalti, garantindo uma vitória emocionante por 3 a 2 e a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Idrissa (36 anos) disse em declarações à imprensa após a partida: “Acho realmente lamentável que, desde o início do torneio, e até mesmo antes disso, se fale tanto dos jogadores veteranos, como se fôssemos demônios”.

Ele acrescentou, segundo reportagem da rede “Foot Mercato”: “Os jogadores veteranos estão lá simplesmente para garantir que tudo corra bem, como acontece em qualquer outra equipe”.

Sobre a eliminação da Copa do Mundo, ele explicou: “É difícil pensar nisso agora. Lamentamos essa eliminação. Esperávamos chegar às fases finais pelo nosso povo”.

Idrissa Jana Gaye é considerado um dos jogadores mais experientes da seleção do Senegal e foi o capitão dos Leões da Teranga nos dois últimos jogos da Copa do Mundo, contra o Iraque e a Bélgica.

Vale lembrar que a seleção da Bélgica enfrentará, nas oitavas de final da Copa do Mundo, a seleção dos Estados Unidos, que venceu a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 nas oitavas de final.



