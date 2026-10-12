Tonde Adelekoun, auxiliar técnico da seleção de Benin, provocou uma ampla polêmica depois de criticar a forma como a seleção argentina tratou os jogadores de sua equipe após o confronto entre as duas seleções, na última partida de Lionel Messi com a camisa da Argentina, manifestando seu descontentamento com o que descreveu como desdém e falta de respeito aos jogadores da seleção africana durante a noite histórica em Buenos Aires.

Adelekoun publicou nesta segunda-feira um longo texto no qual relembrou os detalhes da viagem, da partida e dos acontecimentos posteriores, afirmando que os jogadores de Benin sentiram grande orgulho de participar da despedida de um dos maiores nomes do futebol, antes que a alegria se transformasse em decepção por causa do que enfrentaram depois do apito final.

O auxiliar técnico explicou que a delegação de Benin fez uma viagem exaustiva para chegar à Argentina: "Treze longas horas de Paris a Buenos Aires, sem falar nas seis primeiras horas de Abidjan a Paris e na escala. Um dia inteiro de viagem, dividido em 3 grupos, para disputar esta partida".

Apesar do desgaste da viagem, Adelekoun descreveu o jogo como "histórico sob todos os aspectos", destacando o orgulho dos jogadores por participar da despedida de Messi, vencedor de 8 Bolas de Ouro, mas afirmou que o clima mudou de forma repentina após o fim da partida.

Ele disse: "O que me causou estranheza foi a recusa categórica e evidente por parte da equipe argentina de qualquer contato com o meu time após a partida", acrescentando que os cumprimentos foram rápidos e secos, e que as tentativas dos jogadores de Benin de se aproximar de Messi foram recebidas, segundo seu relato, com intervenções duras dos seguranças.

O auxiliar técnico de Benin acrescentou que a cena dava a impressão de que a presença dos jogadores da seleção africana no entorno do craque argentino era algo indesejado, manifestando seu choque com a maneira como foram tratados, apesar de terem participado do mesmo evento.

"Como se fossem uma gangue em meio a tumultos"

Adelekoun relembrou a tentativa de organizar um corredor polonês para Messi após a partida, explicando que alguém sugeriu que os jogadores de Benin se enfileirassem e aplaudissem o craque argentino durante sua passagem, mas os seguranças se apressaram em dispersar o grupo que se formou com esse objetivo.

E comentou sobre a cena: "A rapidez com que os seguranças dispersaram o pequeno grupo de jogadores que se formou foi impressionante; parecia que meus homens eram gangues em meio a tumultos!".

O descontentamento do auxiliar técnico não parou aí, pois ele falou de outro episódio durante a volta de reconhecimento, quando os jogadores de Benin se posicionaram no caminho de Messi, antes que o jogador, de acordo com seu relato, se dirigisse ao círculo central sem chegar diretamente até eles.

Adelekoun considerou que o ocorrido representou uma decepção para os jogadores que viajaram para participar dessa ocasião, destacando que Messi tem grande importância para muitos jovens africanos, o que tornou a experiência ainda mais dolorosa para eles.

O auxiliar técnico de Benin encerrou sua mensagem reforçando a importância do respeito mútuo no futebol: "O respeito é mútuo e, no futebol, nós demonstramos respeito".