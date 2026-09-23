"Como se fosse um carro roubado": imprensa francesa ironiza campanha de Mbappé pela Bola de Ouro

Daniel Riolo, jornalista e comentarista da rede RMC Sport, questionou se a campanha midiática promovida por Kylian Mbappé em busca da conquista da Bola de Ouro não estaria começando a se tornar algo exagerado, ao considerar que as recentes declarações do capitão da seleção francesa deixaram a situação "constrangedora".

A corrida pela Bola de Ouro, cujo anúncio está marcado para uma cerimônia que acontecerá na capital britânica, Londres, no próximo dia 26 de outubro, teve início com os candidatos intensificando suas aparições na mídia para promover suas chances.

À semelhança de Lamine Yamal, Mbappé continuou falando sobre os motivos pelos quais mereceria o prêmio, ao afirmar na terça-feira que o prêmio é essencialmente individual e que a capacidade do jogador de apresentar atuações individuais notáveis é o que deixa marca nos votantes.

Mbappé encerrou a temporada passada como artilheiro do Campeonato Espanhol, com 25 gols, e da Liga dos Campeões da Europa, com 15 gols, e ainda se tornou, durante o verão, o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 22 gols em três edições, apesar de não ter conquistado nenhum título importante.

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"Parece um carro roubado"

O momento da entrevista, realizada 48 horas antes do dérbi de Madri contra o Atlético, chamou a atenção de Riolo, especialmente porque Mbappé fez posteriormente uma partida difícil diante do Atlético de Madri, em meio à atuação modesta do Real Madrid.

Riolo disse durante o programa "After Foot", na RMC: "Ele fez uma partida catastrófica". O comentarista considerou que Mbappé dá à Bola de Ouro uma importância maior do que a necessária, ao afirmar: "É a obsessão dele no momento. O que ele diz nessa entrevista é, em grande medida, demagogia (exagero retórico para influenciar o público)".

E prosseguiu: "Ele chega com toda a decoração e os doces de festa, e dá para vê-lo a mil quilômetros de distância. Parece um carro roubado (referindo-se a que a situação é estranha e evidente)".

Riolo acrescentou que a quantidade de entrevistas de Mbappé tornou a campanha "constrangedora", ao dizer: "Há um grande exagero em relação ao que ele oferece ou não oferece ao time. Não entendo nada dessa campanha. Entendo o objetivo dela, mas nunca acreditei que os fins justifiquem os meios. É como quem diz que o resultado é a única coisa que importa no futebol".

E continuou: "Não vou dizer que é uma Bola de Ouro de valor reduzido, mas a maneira pela qual ele tenta alcançar esse sucesso, caso aconteça, me deixa uma sensação de amargura".

Durante suas frequentes aparições na mídia, Mbappé falou de si mesmo como um dos candidatos à conquista do prêmio, chegando até a dirigir críticas indiretas a Ousmane Dembélé sem citar seu nome.

Mbappé afirmou em entrevista à revista "France Football" no dia 11 de setembro que, depois de Messi e Cristiano Ronaldo, "eu olhava para a situação e dizia que, mesmo com um deles vencendo a Bola de Ouro, eu não me trocaria por ele. Dembélé? Ele sempre foi visto como um jogador talentoso. Já eu, sempre fui considerado o jogador eleito".