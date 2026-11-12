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Embora a Itália tenha surpreendido ao vencer a França por 3 a 1 na Nations League, Gianluigi Donnarumma acabou no centro das atenções sem querer. Mais uma vez.

O goleiro italiano do Manchester City cometeu várias falhas. Uma delas teve consequências: sem estar sob muita pressão, Donnarumma deu um passe nos pés de Michael Olise, que aproveitou o presente e abriu o placar para sua equipe.

Enquanto Olise alcançou um feito inédito pela seleção francesa, aquele foi, segundo a Opta, o 38º erro claro da carreira do goleiro que resultou em gol sofrido. Sete deles foram com a camisa da Squadra Azzurra. Mas não foi o único lance de fazer arrancar os cabelos.

Donnarumma quase aumentou essa marca nada honrosa para 39 aos 53 minutos, quando tentou evitar um escanteio e manteve a bola em jogo, visivelmente para surpresa da defesa italiana, que não reagiu. O resultado foi uma chance claríssima para seu companheiro de Manchester City, Rayan Cherki. O jogador de 27 anos ainda conseguiu desviar para a trave, com uma grande defesa, o chute de cerca de 20 metros.

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Ainda assim, o lance provocou espanto no San Siro, em Milão. O comentarista Carsten Fuß, da DAZN, também não acreditou no que viu. "O que está acontecendo com Donnarumma? Parece até que ele é o 12º jogador dos franceses", disparou.

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No fim, Donnarumma pôde agradecer aos companheiros de linha por seu erro não ter tido consequências maiores. Com dois gols de Pio Esposito (26 e 75 minutos) e um de Davide Frattesi (63 minutos), a Itália virou o placar e venceu por 3 a 1, mesmo tendo desperdiçado um pênalti. A equipe do técnico Roberto Mancini também ultrapassou a França na tabela e lidera a classificação a uma rodada do fim, graças à vantagem no confronto direto com a seleção francesa.

Gianluigi Donnarumma: debate sobre a posição de goleiro já tomou conta da Inglaterra

A atuação infeliz de Donnarumma, por sua vez, reflete o que vem acontecendo nas últimas semanas. Eleito o melhor goleiro do mundo em 2021 e 2025, ele está longe de sua melhor forma há semanas. No início de novembro, na apertada vitória dos Skyblues por 3 a 2 sobre o RB Leipzig na Champions League, cometeu um erro ao calcular mal um cruzamento para Ridle Baku, autor do gol que empatou provisoriamente a partida em 1 a 1. Contra seu ex-clube, o PSG, não foi bem em dois lances há cerca de um mês. No fim de outubro, contra o Aston Villa, também deixou passar uma bola defensável.

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Entre os torcedores do Cityzens, em todas as plataformas de redes sociais e na imprensa inglesa, já se instalou um debate sobre a posição de goleiro. O técnico Enzo Maresca reconheceu publicamente os erros em todas as ocasiões, mas nega que haja um problema na posição. Afinal, Donnarumma tem experiência suficiente para lidar com a situação atual.

"Não é preocupante", disse Maresca após a falha contra o Leipzig. O sucessor de Pep Guardiola também descartou a possibilidade de o reserva Geronimo Rulli assumir o lugar de Donnarumma. Segundo ele, o jogador de 34 anos sabe desde que chegou, no verão, qual papel lhe foi atribuído. Maresca ressaltou que a escalação titular do Manchester City é "sempre Gigio + dez jogadores".