Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Tim Ursinus
Traduzido por

"Como se fosse o 12º jogador dos franceses": atuação assustadora de Gianluigi Donnarumma causa choque e alimenta um debate polêmico

Siga GOAL no Google
Publicidade

Embora a Itália tenha surpreendido ao vencer a França por 3 a 1 na Nations League, Gianluigi Donnarumma acabou no centro das atenções sem querer. Mais uma vez.

O goleiro italiano do Manchester City cometeu várias falhas. Uma delas teve consequências: sem estar sob muita pressão, Donnarumma deu um passe nos pés de Michael Olise, que aproveitou o presente e abriu o placar para sua equipe.

Enquanto Olise alcançou um feito inédito pela seleção francesa, aquele foi, segundo a Opta, o 38º erro claro da carreira do goleiro que resultou em gol sofrido. Sete deles foram com a camisa da Squadra Azzurra. Mas não foi o único lance de fazer arrancar os cabelos.

Donnarumma quase aumentou essa marca nada honrosa para 39 aos 53 minutos, quando tentou evitar um escanteio e manteve a bola em jogo, visivelmente para surpresa da defesa italiana, que não reagiu. O resultado foi uma chance claríssima para seu companheiro de Manchester City, Rayan Cherki. O jogador de 27 anos ainda conseguiu desviar para a trave, com uma grande defesa, o chute de cerca de 20 metros.

Publicidade
Publicidade

Ainda assim, o lance provocou espanto no San Siro, em Milão. O comentarista Carsten Fuß, da DAZN, também não acreditou no que viu. "O que está acontecendo com Donnarumma? Parece até que ele é o 12º jogador dos franceses", disparou.

Tópicos relacionados

Cobertura absoluta
Disney+ logo

Disney+

✅ Garante a transmissão de 100% das partidas do campeonato ao vivo, sem cortes de grade ou jogos exclusivos fora da plataforma.

✅ Permite assistir a partidas completas gravadas e compactos estendidos a qualquer hora, ideal para quem perde as rodadas que começam cedo no horário de Brasília.

✅ Reúne no mesmo app as transmissões esportivas da ESPN e todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Pixar, Marvel e Star.

Mensal a partir deR$ 62,90

No fim, Donnarumma pôde agradecer aos companheiros de linha por seu erro não ter tido consequências maiores. Com dois gols de Pio Esposito (26 e 75 minutos) e um de Davide Frattesi (63 minutos), a Itália virou o placar e venceu por 3 a 1, mesmo tendo desperdiçado um pênalti. A equipe do técnico Roberto Mancini também ultrapassou a França na tabela e lidera a classificação a uma rodada do fim, graças à vantagem no confronto direto com a seleção francesa.

Gianluigi Donnarumma: debate sobre a posição de goleiro já tomou conta da Inglaterra

A atuação infeliz de Donnarumma, por sua vez, reflete o que vem acontecendo nas últimas semanas. Eleito o melhor goleiro do mundo em 2021 e 2025, ele está longe de sua melhor forma há semanas. No início de novembro, na apertada vitória dos Skyblues por 3 a 2 sobre o RB Leipzig na Champions League, cometeu um erro ao calcular mal um cruzamento para Ridle Baku, autor do gol que empatou provisoriamente a partida em 1 a 1. Contra seu ex-clube, o PSG, não foi bem em dois lances há cerca de um mês. No fim de outubro, contra o Aston Villa, também deixou passar uma bola defensável.

Publicidade

Entre os torcedores do Cityzens, em todas as plataformas de redes sociais e na imprensa inglesa, já se instalou um debate sobre a posição de goleiro. O técnico Enzo Maresca reconheceu publicamente os erros em todas as ocasiões, mas nega que haja um problema na posição. Afinal, Donnarumma tem experiência suficiente para lidar com a situação atual.

"Não é preocupante", disse Maresca após a falha contra o Leipzig. O sucessor de Pep Guardiola também descartou a possibilidade de o reserva Geronimo Rulli assumir o lugar de Donnarumma. Segundo ele, o jogador de 34 anos sabe desde que chegou, no verão, qual papel lhe foi atribuído. Maresca ressaltou que a escalação titular do Manchester City é "sempre Gigio + dez jogadores".

Written byTim Ursinus

Correspondente de futebol alemão e europeu

Embora uma carreira como goleiro não tenha se concretizado, o futebol sempre foi uma constante na minha vida. Desde criança, ficou claro que o jornalismo esportivo seria o caminho a seguir. Após um estágio na redação de esportes do Schwäbisches Tagblatt em minha cidade natal, Tübingen, estudei em Karlsruhe — uma escolha um tanto questionável para um suábio. No final de 2018, comecei como estagiário na SPOX e GOAL, permaneci como estudante trabalhador e, finalmente, me tornei trainee de redação. Desde 2023, sou membro permanente das equipes editoriais. Em setembro de 2024, assumi o papel de SEO Senior, mas também trabalho como repórter e editor-chefe de plantão.

🎯 Áreas principais:

Delegar artigos de SEO e gerenciar freelancers nessa área

Cobertura em campo de clubes da Bundesliga (especialmente Bayern, Stuttgart, BVB e Eintracht Frankfurt)

Histórias relacionadas ao futebol

Pesquisa e redação de notícias esportivas

Como me envolvi com o futebol:

Tudo começou com o triunfo do FC Bayern na Liga dos Campeões no início dos anos 2000, quando Oliver Kahn defendeu três pênaltis e se tornou o herói da minha infância. A memória é um pouco nebulosa, pois eu tinha apenas quatro anos na época. No entanto, não demorou muito para que eu rasgasse o papel de embrulho do meu primeiro par de luvas de goleiro.

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

Há muitos. Principalmente, recordo minhas atribuições como repórter — em Paris, Madri ou Milão. Além disso, há as viagens pessoais de groundhopper, que permanecerão inesquecíveis para sempre.

Ver perfil do autor