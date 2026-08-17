Este artigo foi publicado pela primeira vez em 11 de agosto de 2026 e agora foi atualizado.

"Um pouco de velocidade e um pouco de drible no um contra um são, com certeza, elementos que estamos procurando", o diretor esportivo do BVB, Ole Book, já havia revelado sobre o perfil de jogador procurado, antes de o negócio com Said El Mala, do 1. FC Köln, fracassar. Fazia muito sentido, afinal, até então não havia ninguém no elenco que incorporasse essas características. Karim Adeyemi havia sido negociado com o Barcelona.

Agora, o BVB reagiu rapidamente à fracassada transferência de El Mala e contratou uma alternativa: Giannis Konstantelias chega por uma taxa de transferência estimada em cerca de 30 milhões de euros, incluindo bônus, vindo do PAOK, de Salonica. O jogador de 23 anos traz exatamente as qualidades mencionadas por Book.

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Inacreditável novela de transferência envolvendo Giannis Konstantelias e o Stuttgart

Os pontos fortes de Konstantelias são o controle próximo da bola, o drible, a excelente técnica, além de boa visão de jogo entre as linhas. O grego é ambidestro, seguro nos passes e pode atuar com flexibilidade como clássico camisa 10 ou nas posições pelos lados.

O fato de Book ter precisado entrar em contato recentemente com o PAOK, campeão grego de 2024, beira um milagre. O jogador com 18 partidas pela seleção, que até aqui disputou 190 jogos oficiais por seu clube formador, com 44 gols e 26 assistências, já esteve várias vezes perto de sair.

Por exemplo, para o Stuttgart. Há exatamente um ano, porém, o clube viveu uma verdadeira odisseia na tentativa de contratar Konstantelias — e fracassou.

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"Presidente da pistola" do PAOK proíbe transferência de Konstantelias

Mas não por culpa própria. E sim por causa de Ivan Savvidis, empresário russo-grego e presidente do PAOK há quase dez anos. Vale lembrar: Savvidis é aquele que, em março de 2018, em um jogo quente entre PAOK e AEK Atenas, após um gol anulado, invadiu o gramado furioso com uma pistola na cintura para tirar satisfações com o árbitro. O Campeonato Grego foi interrompido por três semanas em seguida e, quatro anos depois, o dirigente de 67 anos recebeu uma pena de 25 meses em liberdade condicional.

Savvidis não queria liberar Konstantelias em hipótese alguma, mas acabou cedendo por causa do desejo do jogador de sair e da perspectiva de receber do Stuttgart os 20 milhões de euros de taxa de transferência pretendidos. Só que ele não contava com os torcedores extremamente emocionais do PAOK. Eles foram para cima — e isso ainda é dito de forma branda — e fizeram críticas pesadas à postura do clube, que queria deixar sair justamente o melhor jogador do elenco na temporada do centenário.

E assim, já no portão de embarque do aeroporto de Amsterdã, pouco antes da viagem para Stuttgart, Konstantelias recebeu uma ligação de Savvidis. O conteúdo: transferência cancelada, voltar imediatamente ao centro de treinamento em Haia. Alguns dias depois, Konstantelias e Savvidis apareceram em uma foto com o polegar para cima e trocaram elogios em declarações que pareciam ensaiadas — porque Konstantelias havia renovado seu contrato até 2029.

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"É como assistir Neymar": Giannis Konstantelias brilhou cedo

Konstantelias fechou a temporada passada com 14 gols e nove assistências em 40 partidas. Ao que tudo indica, ele superou de imediato a novela da transferência e foi se tornando cada vez mais o líder do time. O capitão do PAOK, Dimitris Pelkas, escreveu em seus stories no Instagram: "Um pequeno mágico entre nós."

Konstantelias, aliás, conhece bem transferências frustradas desde muito cedo. Três anos antes de estrear, em setembro de 2021, em uma competição internacional e ser chamado pela mídia grega de "talento de 18 quilates", Konstantelias passou por um período de testes no Barcelona. Os catalães ofereceram 500 mil euros pelo jogador, que na época tinha apenas 15 anos. Bayern de Munique e Fulham também fizeram propostas, enquanto Ajax e Chelsea igualmente demonstraram interesse.

Mas o PAOK insistiu em uma quantia de sete dígitos. Ninguém quis pagar isso, então Konstantelias permaneceu no clube ao qual chegou em 2013. E veio do clube amador Agia Paraskevi, da cidade natal de Konstantelias, Volos. Lá, ele já causava enorme admiração quando criança. Alexandros Malakasiotis, então diretor da academia do clube, disse sobre ele: "Um jogador como ele não aparece todo dia. Nem mesmo a cada 50 anos. Ele tem dons únicos. Para mim, é um fenômeno. Quando está no um contra um, é como assistir Neymar."

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"Pode fazer coisas mágicas": este é o ídolo de Giannis Konstantelias

O brasileiro foi descrito certa vez por Konstantelias como "meu maior ídolo", porque: "Acho o estilo de jogo dele mais atraente do que o de qualquer outro." O próprio estilo, ele descreveu assim: "criativo, quero sempre dar algo a mais no terço final do campo".

Ele quase pôde fazer isso pelo Red Bull Salzburg na temporada seguinte ao título conquistado na última rodada. Na época, Konstantelias tinha 21 anos, e seu companheiro austríaco Stefan Schwab disse sobre ele à kicker: "Ele é um tipo de jogador ofensivo que, basicamente, pode atuar em qualquer sistema. Tem uma técnica excelente. Tem velocidade, é bom com a bola, consegue driblar adversários, consegue colocar outros jogadores em condições de finalizar. É um jogador extraordinário, pode fazer coisas mágicas. Tem absolutamente a qualidade para jogar em uma liga de ponta."

Mas, como já se podia imaginar, a transferência não se concretizou apesar das ofertas milionárias de Salzburgo. O PAOK só liberou Konstantelias uma vez, ainda que por apenas 162 dias. Ele foi emprestado ao clube belga KAS Eupen no segundo turno da temporada 2021/22, entre outros, sob o comando do técnico alemão Stefan Krämer.

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Giannis Konstantelias: nova venda recorde do PAOK Salonica

Estatisticamente, a passagem, com apenas 157 minutos em campo e sem nenhuma partida como titular em oito jogos disputados, não parece exatamente animadora. Mas, para sua evolução, a curta experiência no exterior foi extremamente importante. Depois disso, Konstantelias foi se tornando cada vez mais a grande sensação do PAOK.

Mas agora ele conseguiu dar o salto para uma liga de ponta da Europa. Em Dortmund, Konstantelias terá de se esforçar, porque já não terá mais o papel de estrela absoluta.

Em compensação, ele se tornou a nova venda recorde do tradicional clube grego. Antes, esse ranking era liderado por Stefanos Tzimas, que se transferiu para o 1. FC Nürnberg em 2025 e rendeu ao PAOK, no total, quase 22 milhões de euros.

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Cena curiosa com Giannis Konstantelias no aeroporto de Dortmund

O clube não o liberou com prazer. Também porque agora enfrenta problemas com sua própria torcida. Isso porque os acontecimentos antes da assinatura de Konstantelias com o BVB foram, de fato, semelhantes aos do verão passado.

Mais uma vez houve resistência entre os torcedores do PAOK, e o poderoso grupo ultra "Gate 4" pediu em um comunicado o cancelamento da transferência. Ficou ainda mais bizarro na chegada de Konstantelias ao aeroporto de Dortmund, no domingo.

Diante dos olhos do público, um suposto torcedor do PAOK o confrontou. Além disso, ele segurava um celular em que, provavelmente, outros torcedores falaram por cerca de um minuto com o meio-campista por videochamada. Mas nada disso adiantou: no futuro, Konstantelias jogará com a camisa do Borussia.

Giannis Konstantelias: visão geral da carreira profissional