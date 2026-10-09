Mbappé só entrou em campo no primeiro dos quatro jogos da seleção francesa pela Liga das Nações. Contra a Turquia, o atacante de 27 anos deu a vitória da França por 1 a 0, mas sofreu uma hiperextensão da cápsula posterior da articulação do joelho esquerdo. Por isso, ele deixou a concentração da equipe e passou o restante da Data Fifa em recuperação.

Enquanto isso, porém, surgiu uma foto de Mbappé em uma festa em Paris com sua parceira Ester Exposito. O próprio Mbappé também compartilhou no Instagram imagens andando de bicicleta na Suíça, depois de Mourinho ter proibido isso explicitamente a seus jogadores pouco antes por causa do risco de queda. O comportamento de Mbappé causou incompreensão entre muitos torcedores do Real e, supostamente, também entre alguns dirigentes.

Questionado sobre o assunto na entrevista coletiva de sexta-feira, Mourinho chamou os debates de "ridículos" e declarou, em referência à imagem de bicicleta: "Ele estava em um hotel composto por pequenas casas. As bicicletas eram usadas para ir e voltar entre as áreas comuns de um hotel tranquilo. E fica a impressão de que ele fez o Tour de Suisse."

José Mourinho se dirige aos torcedores do Real Madrid

Ao mesmo tempo, Mourinho garantiu que Mbappé estará em campo no próximo jogo, no sábado à noite, às 21h, contra o Villarreal. Caso haja vaias contra Mbappé, isso seria "uma vitória para vocês", disse Mourinho em direção aos repórteres críticos.

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Aos torcedores, ele fez questão de dizer: "Ser justo é ser inteligente. Eu prometo: se um jogador do Real Madrid não se comportar como um jogador do Real Madrid, se ele fracassar como jogador, não cumprir seus deveres como jogador ou como cidadão, vocês não verão esse jogador no banco. Vocês não poderão vaiá-lo. Ele estará em casa."

Mbappé teve um forte início de temporada: nos primeiros oito jogos oficiais, ele somou oito gols e duas assistências. Ainda assim, o Real já cometeu dois tropeços na Primera División e, por isso, está seis pontos atrás do arquirrival Barcelona, que segue com 100% de aproveitamento.