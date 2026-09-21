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TSG Hoffenheim v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport
Tim Ursinus
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Como Sandro Wagner está de saída: Bayern de Munique faz mudança de treinador

2. Bundesliga
S. Wagner
Hannover
Bayern de Munique
Bundesliga

Para seu novo trabalho no Hannover 96, Sandro Wagner busca reforço para sua comissão técnica. Ele vem do Bayern de Munique.

O Hannover confirmou na segunda-feira que Can Ünal será auxiliar técnico de Wagner. Antes, ele trabalhava no campeão recordista alemão como treinador das categorias de base no sub-16.

"Can é um treinador jovem, muito talentoso e ambicioso, que trabalha de forma muito meticulosa. Quem o conhece elogia especialmente também suas qualidades humanas", disse Wagner, acrescentando que Ünal era seu candidato preferido para o cargo: "Tivemos contato frequente nos últimos meses. Ficou claro que gostaríamos de trabalhar juntos. Ele está muito animado com isso, e estamos felizes por ele agora fazer parte da equipe."

Segundo o clube, Ünal passará a trabalhar em Hannover com efeito imediato. A comissão de Wagner será completada por Levent Sürme e Clemens Döring. Wagner sucede Christian Titz, demitido após cinco jogos.

Quem será o sucessor de Ünal no Bayern de Munique?

O Bayern, por sua vez, já reagiu à saída de Ünal e promoveu seu então auxiliar técnico, Maximilian Welzmüller. "No Campus, queremos desenvolver constantemente não apenas nossos talentos, mas também nossos treinadores. Estamos muito felizes que Can Ünal tenha recebido a oportunidade de trabalhar com Sandro como treinador no futebol profissional, e isso também é um reconhecimento para a nossa academia", disse Bernhard Seonbuchner, chefe de desenvolvimento de jogadores/treinadores e transição no Bayern.

Com a promoção de Welzmüller a treinador principal, o Bayern segue "de forma consistente o caminho de promover e acompanhar nossos talentos de treinador", explicou Seonbuchner: "Desejamos tudo de bom a Can em sua continuidade de carreira e muito sucesso a Maxi em sua nova função conosco." O próprio Welzmüller agradeceu pela confiança.

Welzmüller jogou de 2018 a 2022 pela equipe reserva do Bayern, antes de encerrar a carreira dois anos depois no SpVgg Unterhaching. Nesse meio-tempo, ele já havia permanecido no Bayern como olheiro das categorias de base, antes de iniciar a carreira de treinador em 2025. Seu irmão, Dr. Josef Welzmüller, é o diretor técnico do SV Elversberg. Lá, ele sucedeu Ole Book.

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