O Hannover confirmou na segunda-feira que Can Ünal será auxiliar técnico de Wagner. Antes, ele trabalhava no campeão recordista alemão como treinador das categorias de base no sub-16.
"Can é um treinador jovem, muito talentoso e ambicioso, que trabalha de forma muito meticulosa. Quem o conhece elogia especialmente também suas qualidades humanas", disse Wagner, acrescentando que Ünal era seu candidato preferido para o cargo: "Tivemos contato frequente nos últimos meses. Ficou claro que gostaríamos de trabalhar juntos. Ele está muito animado com isso, e estamos felizes por ele agora fazer parte da equipe."
Segundo o clube, Ünal passará a trabalhar em Hannover com efeito imediato. A comissão de Wagner será completada por Levent Sürme e Clemens Döring. Wagner sucede Christian Titz, demitido após cinco jogos.
Quem será o sucessor de Ünal no Bayern de Munique?
O Bayern, por sua vez, já reagiu à saída de Ünal e promoveu seu então auxiliar técnico, Maximilian Welzmüller. "No Campus, queremos desenvolver constantemente não apenas nossos talentos, mas também nossos treinadores. Estamos muito felizes que Can Ünal tenha recebido a oportunidade de trabalhar com Sandro como treinador no futebol profissional, e isso também é um reconhecimento para a nossa academia", disse Bernhard Seonbuchner, chefe de desenvolvimento de jogadores/treinadores e transição no Bayern.
Com a promoção de Welzmüller a treinador principal, o Bayern segue "de forma consistente o caminho de promover e acompanhar nossos talentos de treinador", explicou Seonbuchner: "Desejamos tudo de bom a Can em sua continuidade de carreira e muito sucesso a Maxi em sua nova função conosco." O próprio Welzmüller agradeceu pela confiança.
Welzmüller jogou de 2018 a 2022 pela equipe reserva do Bayern, antes de encerrar a carreira dois anos depois no SpVgg Unterhaching. Nesse meio-tempo, ele já havia permanecido no Bayern como olheiro das categorias de base, antes de iniciar a carreira de treinador em 2025. Seu irmão, Dr. Josef Welzmüller, é o diretor técnico do SV Elversberg. Lá, ele sucedeu Ole Book.