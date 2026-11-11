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FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
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Como, Sánchez destrói Ferrari de 350 mil euros em Nürburgring: sai ileso após a batida

R. Sanchez
Como

Robert Sanchez, goleiro do Como, saiu ileso de um violento acidente no Nürburgring enquanto dirigia uma Ferrari 488 Challenge Evo.

Robert Sanchez, goleiro do Como emprestado pelo Chelsea, saiu ileso de um violento acidente no Nürburgring, na Alemanha, enquanto pilotava uma Ferrari 488 Challenge Evo avaliada em cerca de 350 mil euros.

O espanhol de 28 anos bateu contra as barreiras a cerca de 110 km/h ao passar pela famosa curva Caracciola-Karussell. O impacto destruiu a parte dianteira do carro e obrigou os organizadores a interromper a sessão por cerca de uma hora.

Segundo o The Sun, uma testemunha britânica que estava na pista logo atrás dele contou que Sánchez dirigia em velocidade excessiva. O goleiro saiu imediatamente do carro, aparentemente sem ferimentos, e chegou a ajudar a recolher os pedaços da Ferrari.

Sánchez participava de um dia de pilotagem organizado pela Circuit Days, ao lado de seis amigos. O Nürburgring, apelidado de Inferno Verde, é um dos circuitos mais desafiadores do mundo e foi palco do dramático acidente de Niki Lauda em 1976.

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Não é o primeiro episódio envolvendo o goleiro ao volante: em abril do ano passado, ele foi multado em 1.520 libras por excesso de velocidade em Surrey. O espanhol também é conhecido por sua paixão por carros de luxo e por sua coleção de supercarros.

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