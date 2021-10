Como Salma Hayek tentou levar estrela do Ajax para a Ligue 1

Atriz mexicana tentou convencer o compatriota, Edson Alvarez, a se transferir para o Rennes

Uma das estrelas do atual elenco do Ajax, Edson Alvarez, disse que a atriz Salma Hayek tentou convencê-lo a se transferir para o Rennes.

O time francês tentou contratar o meia na janela de transferências de verão, no meio do ano, mas ele optou por permanecer na capital holandesa.

Só que Rennes empregou uma tática especial para tentar persuadi-lo, convocando a atriz mexicana, Salma Hayek, esposa do dono do clube e estrela de vários filmes de Hollywood, para entrar em contato.

Alvarez ficou lisonjeado com o interesse de uma compatriota famosa, garantiu estar feliz por ter ficado no Ajax.

"Foi muito difícil (rejeitar o Rennes), mas no final não tive dúvidas", disse ao De Telegraaf.

"Quero jogar na Champions League contra times muito grandes. E antes desta temporada eu era apenas um verdadeiro jogador por seis meses. Isso é muito curto para deixar uma impressão indelével aqui. Ainda tenho muito a provar", continuou.



(Foto: Pro Shots)

"Sim, Hayek tentou mudar minha mente. Como uma conhecida compatriota mexicana, ela me ligou e tentou me persuadir a vir para a França. Isso me surpreendeu e me lisonjeou, mas minha escolha pelo Ajax foi certa e expliquei isso a ela", afirmou.

"Ela é uma atriz muito grande e famosa, uma estrela imensa, por causa de seus filmes de Hollywood ao redor do mundo. Eu a valorizo ​​muito. Ela é um exemplo porque lutou como mexicana para chegar onde está hoje", completou.

Edson Alvarez chegou ao Ajax em 2019. O jogador de 23 anos teve um início lento na Holanda, mas tornou-se um jogador importante e favorito dos fãs em 2021.

"O estilo do Ajax exige muito e tive que me adaptar a isso. Levei muito esforço e tempo e não foi rápido o suficiente para mim", disse ele sobre suas primeiras dificuldades.

"Só desde o início deste ano percebi o que é necessário para ser um jogador do Ajax", concluiu.