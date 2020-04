Como Romelu Lukaku aprendeu a falar português? Belga impressiona em live com Adriano

O atacante fala oito línguas e levou apenas dois meses para aprender italiano fluente; confira a história

Centroavante, goleador e poliglota? Obviamente estamos falando de Romelu Lukaku, destaque da Internazionale e da seleção belga. O artilheiro, que já deixou clara sua admiração pelo , mostrou novamente seu conhecimento: em live com seu ídolo, Adriano, conversou em português com o Imperador e impressionou.

No vídeo, que viralizou, não só o atacante da Inter agradece ao seu ídolo falando "muito obrigado", mas também convida o Imperador para, quando ele for a Milão, saírem juntos.

Didico com Lukaku (falando em português) passando em sua timeline pic.twitter.com/DFTnPRpoMc — SÉRIE A (@SerieAdoBrasil) April 9, 2020

O centroavante é realmente um poliglota: segundo o próprio Romelu Lukaku, ele fala oito línguas. Francês, flamengo, lingala, inglês, espanhol, alemão, italiano e português.

De acordo com a entrevista de Fernando Canesin, ex-companheiro de Anderlecht e atualmente no Athletico-PR, concedida a ESPN Brasil, o atacante aprendeu português, assim como fez com outras línguas, para se comunicar melhor com seus parceiros de equipe.

Quando subiu aos profissionais do clube belga, Lukaku tinha um companheiro brasileiro: o atacante Kanu, ex- Barueri. Assim, foi com o companheiro que o atacante começou a aprender a língua. Depois, com Canesin, além de David Luiz, Bosingwa e William, no , cada vez mais, o centroavante foi aprimorando seu português.

Para dar um exemplo da proficiência do jogador, menos de dois meses depois de chegar à , ele já era capaz de dar entrevistas na língua do país, mesmo sem saber falar italiano previamente. Questionado, afirmou que é "Importante para um jogador que todos me entendam perfeitamente. Preciso saber falar com todos e entender todos."

E a relação de Lukaku com o Brasil não fica só na língua: ainda segundo Canesin, o atleta gosta muito do país, adora Guaraná e arroz e feijão, além de ser, obviamente, fã de Adriano Imperador.

Assim, fica o questionamento: será que um dia, no futuro, poderemos ter Romelu Lukaku atuando em algum clube brasileiro? Certamente, ele encontraria um lugar no seu time.