Carlalberto Ludi, diretor esportivo do clube italiano Como, afirmou que o promissor argentino Nico Paz continua sendo 100% jogador do seu clube no momento, apesar de ter reconhecido a existência de uma opção de recompra a favor do seu antigo clube, o Real Madrid, no futuro.

As declarações de Ludi vêm para encerrar a polêmica em torno do futuro do talento argentino, já que Paz é um dos maiores destaques da Liga dos Campeões da Europa nesta temporada, após marcar 3 gols e dar 5 assistências em 4 partidas, entre as quais marcar dois gols e dar uma assistência na vitória histórica do Como sobre o Manchester United por 4 a 1.

O nível excepcional do jovem jogador atraiu o interesse de gigantes da Premier League inglesa, como Chelsea, Manchester United e Arsenal, num momento em que o Real Madrid detém a opção de recuperá-lo até 2027.

Ludi comentou os rumores recorrentes, dizendo, segundo informou o site "Tutto Mercato": "Coloco-me no lugar da torcida do Como; todo mês de novembro e março, e não sei se isso é especulação da mídia ou por outros motivos, saem relatos afirmando que o Real Madrid traz de volta todos os jogadores para casa. Este ano falam de Jacobo Ramón, e ao longo das próximas duas temporadas falarão de Nico Paz".

O Real Madrid havia ativado a cláusula de recompra no contrato de Paz no verão passado, antes de o Como voltar a contratá-lo em definitivo por cerca de 60 milhões de euros. O novo acordo incluiu a manutenção, por parte do clube merengue, de outra opção de recompra, estimada em 80 milhões de euros, válida apenas no verão de 2027.

O diretor esportivo do Como esclareceu os detalhes do acordo, dizendo: "A verdade é que fizemos um excelente negócio no verão passado; Nico Paz é 100% jogador do Como. Mas o Real Madrid mantém o direito de recomprá-lo até uma data determinada e dentro da janela de transferências, o que é algo muito normal nesse tipo de contrato".

Ludi reforçou que a saída do jogador para o Real Madrid não diminuirá o sucesso da experiência do Como com ele, destacando as excelentes relações com a diretoria do clube espanhol: "Mesmo que isso aconteça, será uma venda que recompensará o nosso trabalho e trará grande benefício para o clube. Saberemos gerir a situação ao longo da temporada, como sempre fizemos nos últimos anos, graças à ótima relação que temos com Madrid. Por ora, temos que aproveitar o jogador, porque ele representa, de fato, um talento inacreditável".