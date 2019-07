Como Real Madrid pode totalizar R$ 1,2 bilhão em vendas nesta janela europeia

Os Blancos já arrecadaram R$ 506 milhões no mercado da bola e, agora, querem vender mais jogadores para buscar Paul Pogba no Manchester United

Gastar dinheiro foi uma parte fácil, com o tendo que pagar 315 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) em reforços no início da atual temporada.

Agora, vem a parte difícil: balancear as contas. E depois gerar dinheiro o suficiente em vendas para financias mais uma transação elevada.

Paul Pogba permanece na lista de desejos de Zinedine Zidane neste verão europeu e, como todos já sabem, o francês do busca um novo desafio na carreira de acordo com o seu agente, Mino Raiola.

A boa notícia para todas as partes envolvidas é que o Real Madrid está perto de levantar o dinheiro cobrado pelo clube de Old Trafford para liberar o jogador que custou 89 milhões de libras há três anos.

Até o momento, o Real Madrid já assegurou 120 milhões de euros (R$ 506 milhões) com transferências de quatro jogadores que não eram nada mais que reservas do elenco. Mateo Kovacic (45 milhões de euros), Marcos Llorente (35 milhões de euros), Raul De Tomas (20 milhões de euros) e Theo Hernandez (20 milhões de euros) já deixaram o Santiago Bernabéu nesta janela de transferências. Sergio Reguilon, Luca Zidane e Martin Odegaard deixaram o elenco por empréstimo.

O Real está confiante que pode gerar mais fundos com Jesus Vallejo, Borja Mayoral e Dani Ceballos. Mariano Diaz é outro que pode deixar o clube e tem ofertas da Premier League e do Campeonato Italiano, que pode ser assistido pelo DAZN. Ele chegou no Santiago Bernabéu há um ano por 23 milhões de euros.

Não são apenas os reservas que têm mercado neste momento. Há jogadores que foram cruciais para o tricampeonato da UEFA que podem deixar o clube. Keylor Navas, Isco e Gareth Bale são nomes que aparecem na lista.

A falta de interesse em Gareth Bale é particularmente frustrante para o Real Madrid, o que dá ao galês uma pequena esperança de ficar no clube:

"Ele tem uma amável vida na . Ele se sente em casa. Eu acho que precisaria ser algo excepcional para ele sair. E um empréstimo não é uma opção", disse Jonathan Barnett, agente do atacante.