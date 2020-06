Como Raheem Sterling se tornou uma voz no futebol contra o racismo

O jogador vem brilhando dentro de campo, mas sua luta mais importante acontece fora das quatro linhas

Raheem Sterling é uma das principais vozes na luta contra o racismo e não é de hoje. O jogador do já sofreu com o preconceito dentro de campo e após o caso de George Floyd, mais uma vez, ele voltou a se posicionar.

Em entrevista à BBC, Sterling afirmou que os grandes clubes e seleções deveriam dar mais chances para negros, asiáticos e outras minorias étnicas em cargos nas comissões técnicas e diretorias.

"Dê a treinadores negros, não apenas treinadores, mas pessoas em seus respectivos campos, a oportunidade certa", disse o atacante. “Sinto que é isso que está faltando aqui, não é só sobre se ajoelhar, é sobre dar às pessoas a chance que elas merecem."

A história de Sterling na luta contra o racismo, pelo menos publicamente, começa após um caso onde o próprio jogador sofreu com ataques. Durante uma partida contra o , enquanto ia pegar uma bola na linha lateral, o atleta recebeu xingamentos de cunho racial de alguns torcedores do clube londrino. Assim, contou sobre o caso em suas redes sociais e começou uma trajetória importante que mostra que futebol e política, sim, se misturam.

"There's only so much people can take... people are tired"



Manchester City forward Raheem Sterling backs anti-racism protests taking place across the UK, telling #Newsnight: "The only disease right now is the racism that we are fighting"https://t.co/iLUiICNGiB pic.twitter.com/uKcyioYmYh — BBC News (UK) (@BBCNews) June 8, 2020

Logo no post onde denunciou o caso, disse não estar surpreso com o acontecimento, afirmando que a mídia inglesa perpetua esteoriótipos raciais. Para exemplificar, mostrou duas notícias similares do mesmo portal: enquanto o jovem branco Phil Foden era celebrado por comprar uma casa para sua mãe viver, sem ter estreado nos profissionais, Tosin Adarabioyo, negro na mesma situação, foi criticado.

De lá pra cá, Raheem Sterling vem se envolvendo mais e mais com pautas sociais e na luta contra a desigualdade racial.

Quando a seleção inglesa sofreu preconceito contra Montenegro e Bulgária, assumiu o protagonismo e deu a cara a tapa para falar sobre o assunto. Quando o atacante italiano Moise Kean também sofreu com ataques de cunho racial, o inglês apareceu publicamente para defender o então jogador da . Quando um jovem goleiro do sub-13 do Newport County sofreu racismo, Sterling se prontificou a conhecer a garoto e conversar com ele.

Assim, era de se imaginar que, neste momento em que a luta contra a desigualdade racial ganhou as manchetes no mundo inteiro, o jogador estaria mais uma vez no lado certo da batalha contra a injustiça.

Cada vez mais, Raheem Sterling ganha mais força no mundo do futebol: não só brilhando dentro de campo, mas com pautas que transcendem o esporte. O jogador do Manchester City é um exemplo a ser seguido na luta antirracista.