O treinador alemão Matthias Jaissle apresentou seu pedido de demissão à diretoria do Al Ahli, da Arábia Saudita, reafirmando o desejo de assumir um novo desafio na próxima temporada.

O jornal saudita Al-Riyadiah informou, com base em suas fontes, por meio de sua página oficial no "X", que Matthias Jaissle apresentou seu pedido de demissão do comando do Al Ahli, manifestando o desejo de partir para a Europa.

Jaissle é considerado o principal candidato a comandar o Newcastle United, da Inglaterra, na nova temporada, após a saída surpreendente de seu técnico Eddie Howe.









O jornal "The Athletic" havia revelado nesta quinta-feira que Eddie Howe decidiu deixar o cargo nos próximos dias, após cinco anos à frente da comissão técnica do Newcastle, apesar de ter manifestado o desejo de continuar ao fim da temporada passada.

Segundo o relatório, o técnico inglês, de 48 anos, comunicou à diretoria do clube seu desejo de se afastar do futebol por um período e ter um descanso, numa decisão que se deu de forma amigável, enquanto a diretoria do Newcastle já havia preparado um plano para lidar com sua saída.

Reportagens da imprensa apontaram que as negociações entre o Newcastle e o alemão Matthias Jaissle, treinador do Al Ahli, chegaram a um estágio avançado, preparando o terreno para que ele assuma o comando técnico da equipe inglesa.

Jaissle, de 38 anos, é um dos treinadores em ascensão mais destacados, depois de ter conduzido o Al Ahli à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite nas edições de 2025 e 2026.

Antes de sua passagem pelo Al Ahli, o treinador alemão fez seu nome no Red Bull Salzburg, onde conduziu a equipe à conquista de dois títulos do Campeonato Austríaco em temporadas consecutivas, além do título da Copa da Áustria, antes de se transferir para o clube saudita em 2023, com o qual conseguiu consolidar um estilo ofensivo baseado na pressão alta.