Como Pogba e Mourinho romperam após fotos de paparazzi e acusação de 'corpo mole'

Depois de títulos juntos, os dois se desentenderam ao longo de uma viagem do jogador a Miami para tratar uma lesão

Uma lesão sofrida por Paul Pogba em 2017/18 foi o que deu o pontapé inicial da desavença entre o jogador francês e José Mourinho, seu então treinador, como revelou o jogador em um documentário sobre ele na Amazon Prime. À época, o meio-campista precisou ir para Miami, nos Estados Unidos, para realizar seu tratamento.

Livre no mercado desde que não renovou seu contrato com o Manchester United, onde estava jogando pela segunda vez, Pogba abriu o jogo sobre diversos assuntos relacionados, principalmente, a sua carreira em um documentário produzido pela Amazon Prime. Entre os temas abordados, falou sobre sua desavença com José Mourinho, com quem trabalhou em sua primeira passagem pelos Red Devils.

Depois de um começo prolífico em sua parceria, que rendeu três títulos ao longo da primeira temporada, Pogba e Mourinho se desentenderam, e o United acabou indo atrás de um novo treinador já em 2018.

Segundo o meio-campista, o desentendimento se deu enquanto o jogador estava em Miami, tratando de uma lesão, e acabou sendo fotografado por um paparazzi em um passeio com sua esposa, o que irritou Mourinho, que achou que Pogba estava fazendo corpo mole ao invés de trabalhar.

“Tudo começou quando me lesionei. Fui para Miami para fazer o tratamento e um paparazzi tirou uma foto de mim e da Zulay [sua esposa]. Mourinho mandou essa foto a Mino Raiola [então agente do francês, falecido em abril deste ano] dizendo que eu estava de férias enquanto eles estavam trabalhando duro”, revelou Pogba. “Não precisava de ser assim. Fui conversar com ele e perguntei se ele estava falando sério. Ele treinava três vezes ao dia, quem é que ele pensava que eu era? Foi a primeira vez que tive um problema com um treinador”.

Depois disso, em mais de uma situação, Pogba já manifestou seu desafeto em relação a Mourinho. Em uma das vezes, chegou a dizer que a relação do Special One com os jogadores foi o que o afastou do comando do United.